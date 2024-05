SPACCIA O SEI SPACCIATO! - A BOLOGNA UN 21ENNE È STATO PICCHIATO E RAPINATO DA ALTRI DUE RAGAZZI DI 26 E 31 ANNI, PER ESSERSI RIFIUTATO DI SPACCIARE DROGA - È SUCCESSO IN UNA CASA DI ACCOGLIENZA - I DUE AGUZZINI HANNO FATTO IRRUZIONE NELLA STANZA DOVE ALLOGGIA IL 21ENNE, MALMENANDOLO, MINACCIANDOLO CON UN COLTELLO E PORTANDOGLI VIA IL CELLULARE. LE STESSE MINACCE SONO STATE RIPETUTE ANCHE A DISTANZA DI UNA VENTINA DI GIORNI, IN QUEL CASO IN STRADA. A QUEL PUNTO…

COCAINA

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Un ragazzo di 21 anni è stato picchiato e rapinato da altri due di 26 e 31 anni, per il suo rifiuto di collaborare con loro nello spaccio di stupefacenti. È successo in una casa di accoglienza gestita da Asp Città di Bologna (Azienda Servizi alla Persona) in zona Castiglione, nel centro di Bologna. I due aggressori sono stati arrestati dalla polizia e raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I fatti sono avvenuti alla fine delle scorso dicembre: dopo avere sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento, i due avevano fatto irruzione nella stanza dove alloggia il ragazzo, che era stato malmenato, minacciato con un coltello e derubato del cellulare. Le stesse minacce, sempre riferite al fatto che non voleva aiutarli nello spaccio, sono state ripetute anche a distanza di una ventina di giorni, in quel caso in strada, fuori dall'abitazione. Ad avvisare la polizia è stato lo stesso 21enne.

spaccio di droga

Oltre alla sua denuncia, utili alle indagini sono state anche le immagini delle telecamere acquisite nei pressi del luogo dove si è verificata la rapina e che hanno consentito di identificare gli autori. Al momento della cattura, uno degli indagati è stato trovato in possesso di 5 ovuli di eroina (per un paio di grammi). La successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso di rintracciare anche un 26enne mentre tentava di allontanarsi portando via altre dosi di eroina, per circa 30 grammi. Anche quest'ultimo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.