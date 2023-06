LO SPACCIATORE DI MICCICHÈ È SPACCIATO – È FINITO AI DOMICILIARI LO CHEF MARIO DI FERRO, GESTORE DEL RISTORANTE DI VILLA ZITO, NELLA CENTRALISSIMA VIA LIBERTÀ, A PALERMO: ERA STATO BECCATO A CEDERE UNA DOSE DI COCAINA A UN BUROCRATE A CONTRATTO DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA E DA LÌ ERA SCATTATA UN’INDAGINE CHE HA PORTATO A CLIENTI ILLUSTRI – TRA I PIÙ ASSIDUI C’ERA GIANFRANCO MICCICHÈ, EX PRESIDENTE DELL’ARS ED EX SENATORE DI FORZA ITALIA CHE REPLICA: "NON SONO INDAGATO. ALLE SUE FESTE NON HO MAI…"

1. BLITZ CONTRO PUSHER DEI VIP DI FERRO. «COCAINA ANCHE A MICCICHÉ. ANDAVA A PRENDERE LA DROGA CON L’AUTO BLU». LUI: «NON SONO INDAGATO»

Estratto dell'articolo di Lara Sirignano per www.corriere.it

mario di ferro 5

«Prima di potere dire qualcosa devo capire cosa c’è nell’inchiesta in cui non sono indagato, ma posso dire che sono dispiaciuto per Mario Di Ferro — ha commentato Miccichè in mattinata —: è un caro amico che conosco e frequento da moltissimi anni. Andavo alle sue feste che erano sempre molto divertenti, frequentate da tantissima gente e dove non ho mai visto della droga», replica il politico.

2. ARRESTATO LO CHEF DI FERRO: SPACCIAVA COCAINA A MICCICHÈ. L’EX PRESIDENTE DELL’ARS COMPRAVA LA DROGA IN AUTO BLU E LAMPEGGIANTE

Estratto del'articolo di Salvo Palazzolo per www.palermo.repubblica.it

gianfranco micciche 3

Il 4 aprile, i poliziotti della squadra mobile avevano fermato in centro città lo chef Mario Di Ferro, gestore del ristorante di Villa Zito, mentre cedeva una dose di cocaina a un burocrate a contratto dell’Assemblea regionale siciliana, Giancarlo Migliorisi. Si era subito capito che quel blitz era parte di un’indagine molto più ampia. Oggi, è arrivata la conferma: Mario Di Ferro è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di essere lo spacciatore di tanti vip. Uno, soprattutto: Gianfranco Miccichè, ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana ed ex senatore, che non è indagato

[…]

mario di ferro 4

Miccichè era uno dei più assidui clienti di Mario Di Ferro, che aveva avviato una florida attività parallela. La polizia ha arrestato anche due spacciatori che lo rifornivano, Gioacchino e Salvatore Salamone, ora sono rinchiusi in carcere. Obbligo di firma, invece, per tre collaboratori dello chef: si tratta di Pietro Accetta, Gaetano Vara e Giuseppe Menga. Ad incastrarli sono state le intercettazioni e i pedinamenti fatti dalla squadra mobile diretta da Marco Basile e dalla nuova “Sisco”, la sezione investigativa del Servizio centrale operativo.

gianfranco micciche 2

Per mesi, i poliziotti hanno sentito i clienti che chiedevano allo chef dosi di cocaina, utilizzando le espressioni più colorite. Pensavano così di dissimulare l’acquisto di droga, ma l’attività di spaccio non è sfuggita a chi indagava […] i pusher andavano direttamente a Villa Zito. E sono stati immortalati dalle telecamere piazzate dalla polizia all’esterno, nella centralissima via Libertà. Dopo ogni telefonata di Miccichè, Di Ferro chiamava i pusher e li convocava a Villa Zito. Poco dopo arrivava l’esponente politico, in auto blu e lampeggiante. Con tanto di autista.

mario di ferro 2 mario di ferro 3 gianfranco micciche 4 mario di ferro 6 mario di ferro 7 mario di ferro 8 gianfranco micciche 1 mario di ferro 1