Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

[…] dopo 17 anni di occupazione abusiva, a seguito delle verifiche condotte dai carabinieri sull'immobile, Roberto Spada - esponente di spicco dell'omonimo clan - lascia con la compagna l'appartamento al secondo piano di via Vincon 27. Siamo ad Ostia, […]

In questo immobile di proprietà del Comune di Roma, Roberto con la compagna e il figlio ci era entrato da abusivo nel lontano 2006 e lì è rimasto fino a ieri […] Ma prima di uscirne definitivamente la provocazione diffusa via social con l'annuncio per trovare una casa «in affitto» tenendo a precisare di non avere «busta paga».

IL PROVVEDIMENTO

Era il 22 aprile quando i militari del Nucleo investigativo di Ostia gli notificarono il provvedimento di sequestro preventivo, Spada ha risposto presentando un'istanza di proroga che gli è stata tuttavia negata e allora ha provato a "giocare" la carta della madre: «mi trasferisco da lei», che abita nello stesso palazzo, al piano inferiore. Ma ovviamente il domicilio non era possibile, così è stato necessario un ulteriore passaggio in Corte d'Appello fino a che ieri è stato accompagnato alla porta.

[…]Spada […] per i prossimi giorni dormirà in albergo e poi si trasferirà - nonostante l'annuncio via social - in un altro appartamento di Ostia affittatogli con regolare contratto. Non può lasciare del resto il territorio: è sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la pericolosità sociale e con l'obbligo di dimora e presentazione in caserma in attesa che sia ridefinita la pena per il processo che lo ha visto condannato per associazione mafiosa (la sentenza è attesa il prossimo 5 luglio in Corte di Cassazione).

[…] A novembre del 2006 aveva imposto a quella che fin dal 1973 era la legittima assegnataria di prendere le sue cose e trasferirsi in un altro appartamento di via Marino Fasan 38. In quest'ultimo abitava all'epoca da abusiva la sua compagna, Elisabetta Ascani, e qui la signora - che pure confluì dentro l'inchiesta "Eclissi" per uscirne indenne in fase processuale - doveva stabilizzarsi, lasciando libero l'altro appartamento […] Nel settembre scorso, i carabinieri che eseguirono una perquisizione trovarono in casa droga e materiale per il confezionamento.

LA PERQUISIZIONE

Nello specifico si trattava di 130 grammi di hashish e 55 di marijuana nonché materiale per imbustare le dosi e denaro contante. La Ascani fu arrestata con il figlio minorenne. Gli accertamenti seguenti cristallizzarono l'occupazione abusiva con il seguente mancato pagamento di 43.355,56 euro nonché il furto di energia elettrica (31.368 kWh per 11.063 euro) denunciato dalla società fornitrice.

Già nel 2010 la compagna di Spada per l'occupazione abusiva di via Vincon era stata denunciata ma il procedimento, definito con sentenza di condanna in primo grado, si era concluso in sede di appello con l'estinzione del reato per prescrizione. E così sulla vicenda calò il "sipario" fino, appunto, alle ultime verifiche dei carabinieri che hanno portato allo sgombero. […]

