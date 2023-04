24 apr 2023 12:05

A SPADA TRATTA – IL BOSS DI OSTIA, ROBERTO SPADA, CHE AGGREDÌ CON UNA TESTATA IL GIORNALISTA DANIELE PIERVINCENZI, SE NE FREGA DELLA NOTIFICA DI SFRATTO DELLA CASA POPOLARE CHE ABITAVA ABUSIVAMENTE DAL 2006, E SU FACEBOOK SI MOSTRA SORRIDENTE, CON LA MOGLIE: “È TUTTO OK, SIAMO ANCORA A CASA E ANDREMO AVANTI” – “UN BEL TEATRINO, COME SEMPRE: RASSICURO CHI CI VUOLE BENE, SO CHE SIETE IN TANTI…”