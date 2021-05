SPAGHETTI MADE IN USA - E' DIVENTATO VIRALE SU TWITTER IL VIDEO TUTORIAL DI UN'AMERICANA CHE PREPARARE SPAGHETTI "PER UNA TAVOLATA": LA DONNA PRIMA COSPARGE IL BANCONE DELLA CUCINA DI SALSA DI POMODORO, PARMIGIANO E POLPETTE, POI VI ROVESCIA SOPRA LA PASTA, INFINE MESCOLA TUTTI GLI INGREDIENTI - IL METODO, SCRIVE NEL POST, E' QUELLO UTILIZZATO DAI "VERI ITALIANI" (MA DOVE?)

Dagotraduzione dal New York Post

Spaghetti all'italiana

Impazza su Twitter il video realizzato da una casalinga americana in cui mostra il suo metodo per preparare una grande quantità di spaghetti in un lampo, mescolando tutti gli ingredienti insieme sul bancone della cucina.

Il video è diventato presto una tendenza di Twitter, e ha raccolto 3,7 milioni di visualizzazioni in meno di un'ora. La clip, che si intitola "Ultimate Spaghetti Trick", è stato postato da una certa Lisa che lo ha presentato come «il modo più semplice per fare gli spaghetti per una folla» senza «preoccuparsi dei piatti».

Spaghetti

Spaghetti all'italiana

La donna distribuisce in orizzontale sul suo bancone due barattoli di salsa al pomodoro Prego, poi vi rovescia sopra una ciotola di polpette di manzo, parmigiano reggiano e gli spaghetti appena cotti. Infine mescola tutti gli ingredienti e garantisce che questo è il modo in cui «i veri italiani» fanno gli spaghetti. «Questa è la definizione di stile familiare».

Spaghetti all'italiana Spaghetti all'italiana