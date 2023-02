DALLA SPAGNA CON FURORE! – LA CANTANTE ROSALIA HA VINTO IL GRAMMY PER IL MIGLIOR ALBUM LATIN ROCK – L'ARTISTA, 30 ANNI, HA VENDUTO 20 MILIONI DI DISCHI IN TUTTO IL MONDO E SU SPOTIFY, OGNI MESE, VIENE ASCOLTATA DA 38 MILIONI DI PERSONE PER 1,7 MILIARDI DI VOLTE – IN UNA SOLA SETTIMANA LA SUA CANZONE “MOTOMAMI” È STATA RIPRODOTTA 80,4 MILIONI DI VOLTE – LA STORIA D'AMORE CON UN CANTANTE - VIDEO!

Rosalia ha vinto il premio per il Miglior Album Latin Rock, Urban o Alternative con El Mal Querer ai 62° GRAMMY Awards.

"È un onore ricevere questo premio", ha dichiarato la cantante spagnola. Ha aggiunto di essere ancora più emozionata di esibirsi durante la telecronaca. "Significa molto per me".

Estratto dell’articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

Non le basta essersi qualificata nella Champions League del pop mondiale: ora Rosalía vuole primeggiare. 30 anni, 20 milioni di copie vendute a livello mondiale, 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 1,7 miliardi di streams per il suo ultimo album Motomami, un Grammy Award e 11 Latin Grammy vinti in cinque anni: sono solo alcuni dei numeri della popstar catalana, tra le più influenti della sua generazione, capace di rendere il flamenco un fenomeno globale contaminando la tradizione musicale iberica con sonorità r&b, ritmi elettronici e un'attitudine hip hop.

E con un singolo, LLYLM (sta per Lie Like You Love Me), appena uscito, con il quale ha esplicitamente dichiarato di puntare a conquistare il music biz americano, cantando per la prima volta un ritornello in inglese ha sempre scritto in spagnolo e facendosi produrre da Shellback, già al fianco di superstar del pop a stelle e strisce d'alta classifica come Britney Spears, Pink, i Maroon 5, Taylor Swift, Ariana Grande e Justin Timberlake: in dieci giorni ha totalizzato su Spotify 15 milioni di ascolti a livello globale.

A una settimana dalla pubblicazione, lo scorso marzo, Motomami è diventato con 80,4 milioni di streams totalizzati in sette giorni l'album di un'artista femminile in lingua spagnola più ascoltato in una settimana nella storia di Spotify. Non solo. Il disco, il terzo della carriera di Rosalía Vila Tobella (è il suo vero nome), dopo Los ángeles e El mar querer, è stato anche il più ascoltato del 2022 su Spotify tra tutti quelli realizzati da un'artista donna.

Con il fidanzato Rauw Alejandro, 30enne cantautore portoricano considerato il principino della nuova scena latin pop, compone una coppia da oltre 80 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Non è certo lui l'uomo al quale si rivolge la protagonista di LLYLM, una donna che soffre perché non si sente sufficientemente amata: i due sui social vantano 40 milioni di follower complessivi su Instagram si mostrano affiatatissimi. […]

