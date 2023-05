3 mag 2023 18:14

LA SPAGNA STA ATTRAVERSANDO LA PEGGIORE SICCITÀ DEGLI ULTIMI 70 ANNI: IN ANDALUCIA I BACINI IDRICI SONO SOTTO IL 25% DELLA LORO CAPIENZA, MENTRE IN CATALOGNA NON PIOVE DA 32 MESI - LE PREVISIONI METEO PER I PROSSIMI MESI NON DANNO MOLTE SPERANZE E OLTRE UN QUARTO DEL PAESE È IN STATO DI ALLERTA - IL CENTRODESTRA ATTACCA IL PREMIER SOCIALISTA PEDRO SÁNCHEZ: "SENZ’ACQUA NON CI SONO POSTI DI LAVORO E MOLTE CITTÀ DELL’INTERNO MORIRANNO" - IL GOVERNO SPAGNOLO CORRE AI RIPARI CHIEDENDO ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI…