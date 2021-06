SPARATI UNITI D’AMERICA - NEI PRIMI CINQUE MESI DEL 2021 UCCISE 8.100 PERSONE A COLPI DI ARMA DA FUOCO - IL PIANO DA 579 MILIARDI DI BIDEN: CONTROLLI PIÙ STRETTI SULLA VENDITA DELLE ARMI; PIÙ FONDI PER ASSUMERE AGENTI; PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIALE E DI ASSISTENZA PSICOLOGICA SUI SOGGETTI CONSIDERATI POTENZIALMENTE CRIMINALI; LAVORI ESTIVI AI GIOVANI NEI QUARTIERI PIÙ DIFFICILI E INCENTIVARE LE IMPRESE AD ASSUMERE DETENUTI SCARCERATI NEGLI ULTIMI DODICI MESI – MA MOLTI POLITICI DEM SONO CONTRO E VORREBBERO…

Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera"

armi in america

Un' ondata di violenza sta avvelenando il risveglio delle grandi città, dopo i mesi della pandemia. Nei primi cinque mesi del 2021, sono state uccise 8.100 persone, circa 54 al giorno secondo i dati di «The Gun violence archive», un' organizzazione senza scopo di lucro.

Altre statistiche indicano che nel primo trimestre del 2021 gli omicidi sono aumentati del 24% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 49% se rapportato al 2019. Joe Biden, forse per la prima volta dall' inizio del mandato, si trova a inseguire la cronaca e a fronteggiare l' offensiva politica subito lanciata dai repubblicani che, usando toni trumpiani, lo accusano di essere «debole» contro il crimine.

Tuttavia il leader degli Stati Uniti vuole mantenere aperto il dialogo con l' opposizione.

armi in america

Ieri ha annunciato con grande enfasi l' accordo sulle infrastrutture, raggiunto dopo un negoziato diretto con 20 senatori. È uno schema da circa 579 miliardi di dollari, circa un quarto rispetto al pacchetto da 4 mila in discussione al Congresso che comprende altre voci di spesa: istruzione, assistenza all' infanzia, case e molto altro ancora.

Molti parlamentari democratici, non solo i più radical, sono insoddisfatti. Ma Biden ha detto: «È un grande passo in avanti per la mia agenda... Il mio partito sarà anche diviso, ma agisce su basi razionali».

proteste polizia america

Biden rimette in campo l' economia e cerca di non farsi intrappolare sul tema della sicurezza. Per mesi l' ala sinistra e frange del movimento Black Lives Matter hanno agitato lo slogan «Defund the Police».

Anzi lo hanno anche dipinto a caratteri cubitali sull' asfalto di una strada di fronte alla casa Bianca. Il centro moderato ha assorbito da tempo quella spinta. La sindaca di Washington Dc, l' afroamericana Muriel Bowser, ha fatto cancellare la scritta. Il 23 giugno i suoi colleghi democratici di Baltimora, Atlanta, Detroit, Baton Rouge (Louisiana), Memphis (Tennessee), Minneapolis, Newark, Philadelphia hanno, invece, spiegato a Biden che servono più risorse (non meno) per le forze dell' ordine e, soprattutto, nuove idee.

proteste polizia america

La risposta di Biden è una «strategia in cinque punti contro l' epidemia di violenza». Il progetto, diffuso giovedì, cerca di tenere insieme misure strettamente di ordine pubblico e programmi socio-assistenziali. Il primo passaggio prevede controlli più stretti sulla vendita delle armi. I commercianti saranno incriminati, tra l' altro, se non verificheranno che l' acquirente di un fucile o di una pistola non abbia avuto precedenti penali o problemi mentali.

Secondo: ci saranno più fondi per assumere altri agenti.

proteste polizia america

Inoltre l' Fbi, la Dea (l' Agenzia federale anti droga) e il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives fornirà assistenza alle «unità omicidi» nelle diverse polizie statali. Terzo: saranno sviluppati progetti di prevenzione sociale e di assistenza psicologica sui soggetti considerati potenzialmente criminali.

Secondo l' Amministrazione questi interventi hanno già dimostrato di poter ridurre del 60% gli episodi di violenza. Quarto: offrire lavori estivi ai giovani nei quartieri più difficili, in modo da toglierli dalla strada. Quinto e ultimo: incentivare le imprese, anche con crediti di imposta, ad assumere detenuti scarcerati negli ultimi dodici mesi.

violenza armi in america proteste polizia america tensioni in america dopo la morte di winston boogie smith 1 armi in america BLACK LIVES MATTER manifestazione black lives matter al lincoln memorial 28 agosto 2020 manifestanti black lives matter per le armi in richmond tensioni in america dopo la morte di winston boogie smith 3 proteste a rochester new york proteste armi in america