Estratto dell’articolo di Lorenzo Salvia per il “Corriere della Sera”

Gisella Cardia

È andata in Romania, dai parenti del marito. No, si è rifugiata nel monastero di San Vincenzo a Bassano Romano, venti minuti di auto da casa. Anzi, è andata via solo qualche giorno per le vacanze di Pasqua, come fanno tanti […] negli ultimi giorni si sono perse le tracce di Gisella Cardia, l’autoproclamata veggente di Trevignano Romano, nel Lazio, che ogni tre del mese dice di vedere la Madonna e di ricevere da lei un messaggio che poi diffonde ai pellegrini. Sparita per sfuggire alle tv, forse. Ma anche perché adesso è sotto indagine.

FEDELI INTORNO ALLA STATUA DELLA MADONNA DI TREVIGNANO

È questo il risultato dell’esposto presentato nei giorni scorsi ai carabinieri dall’investigatore privato Andrea Cacciotti, con un passato discusso alle spalle: a carico un’indagine per estorsione, poi archiviata, con l’accusa di aver ricattato con un video compromettente Alessandra Mussolini e Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. In ogni caso l’esposto è adesso all’attenzione della Procura di Civitavecchia, che valuterà come procedere. Forse se lo sentiva, Gisella.

Gisella Cardia 1

Già da un paio di settimane sono sospesi gli incontri con i pellegrini, prima comodamente prenotabili via telefono. […] Un altro segnale di come questa donna — 53 anni, un passato da imprenditrice della ceramica nella sua Sicilia, finito con una bancarotta — senta più di uno scricchiolio intorno a sé. […] Gisella custodisce anche una statua della Vergine, portata da Medjugorje. Una scultura di legno che lacrimerebbe sangue, sempre a sentire lei.

MADONNA DI TREVIGNANO

Fatto sta che la onlus Madonna di Trevignano, creata insieme al marito, negli anni è cresciuta, come cresciute sono le donazioni. Adesso, però, è salita anche la pressione attorno a un fenomeno dai contorni oscuri, sul quale la diocesi di Civita Castellana ha istituito una commissione per accertare «l’eventuale fenomenologia dei fatti» e «comprendere se gli eventi hanno carattere soprannaturale».

MADONNA DI TREVIGNANO 4

[…] L’inchiesta giudiziaria, invece, andrebbe avanti comunque. E potrebbe riguardare anche l’utilizzo che la onlus ha fatto delle donazioni. L’ultimo bilancio disponibile è quello del 2020, che fa registrare un utile di 21.977,80 euro. Tra donazioni ed erogazioni liberali sono entrati in cassa 118.132,54 euro. Un altro migliaio di euro abbondante viene dalle quote associative.

MADONNA DI TREVIGNANO 3

Come sono stati spesi questi soldi? In larga parte per sistemare la collina dove ogni 3 del mese si radunano i fedeli: lavori di recinzione del terreno 24.400 euro; acquisto panchine 12.322 euro; impianto allarme 1.878 euro: acquisto box magazzino 9.500 euro. Ci sono anche 9.900 euro alla voce autovettura. Alle opere di beneficenza, invece, vanno solo 400 euro […]