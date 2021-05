CI MANCAVA GIUSTO UN ALTRO PO' DI TERRORISMO SUI VACCINI - IL PROF. PAOLO BELLAVITE, UNIVERSITÀ DI PADOVA, DA FLORIS: "GLI ITALIANI CHE HANNO PAURA HANNO RAGIONE IN UN CERTO SENSO. NON ABBIAMO MOLTE CERTEZZE TRA LA VERA RELAZIONE TRA UN BENEFICIO E IL RISCHIO. NELL'ULTIMO RAPPORTO AIFA SI PARLA DI 40 CASI GRAVI DI REAZIONI AVVERSE OGNI 100 MILA INIEZIONI, MA IN REALTÀ SONO MOLTE DI PIÙ…" - MYRTA MERLINO IN STUDIO SBROCCA: "VALE LA PENA DARE UN ALLARME DI QUESTO TIPO?"