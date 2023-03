SPAVENTOSO INCENDIO IN UN FABBRICA DI VERNICI E SOLVENTI ALLE PORTE DI NOVARA - UNA COLONNA DI FUMO NERO SI È ALZATA DALL’AZIENDA E STA AVVOLGENDO LA CITTÀ: I VIGILI DEL FUOCO STANNO TENTANDO DI SPEGNERE LE FIAMME MENTRE SI CONTINUANO A SENTIRE DELLE ESPLOSIONE PROVENIRE DALL’INTERNO – L’ALLARME DEL SINDACO: “NON USCITE DI CASA E NON APRITE LE FINESTRE” - VIDEO

Incendio questa mattina, 29 marzo, nella zona industriale di San Pietro Mosezzo, alle porte di Novara. Erano quasi le otto quando una nuvola nera e maleodorante si è alzata in cielo ricoprendo di nero la città. Il fumo, con fiamme alte cinquanta metri, è visibile in tutto l’hinterland fino alla provincia vicina di Vercelli.

L’azienda coinvolta è Kemi srl, ditta che produce vernici, coloranti industriali e solventi. All'interno dell'azienda si sentono anche esplosioni ma per ora non dovrebbero esserci feriti. L'intera area è stata evacuata fino a Casalgiate.

[…] dal Comune di Novara raccomandano di tenere le finestre chiuse e restare in casa.

«L’incendio è in corso - ha dichiarato il sindaco di Novara Alessandro Canelli -. É sotto controllo da parte dei vigili del fuoco, ma si è alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute. […] si raccomanda alla cittadinanza […] di tenere le finestre chiuse e se non assolutamente necessario di rimanere in casa. La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città: è molto importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse».

