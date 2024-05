SPAZIO A MISURA D'OMO - L'IMPRENDITORE 33ENNE ALESSANDRO MONTEROSSO E IL SUO FIDANZATO ALEC SANDER SARANNO LA PRIMA COPPIA OMOSESSUALE A SPOSARSI NELLO SPAZIO - I DUE CONVOLERANNO A NOZZE SULLA NAVICELLA AMERICANA DELLA "SPACE PERSPECTIVE", UNA SORTA DI GIGANTESCA MONGOLFIERA A CUI È COLLEGATA UNA ASTRONAVE PRESSURIZZATA, CHE VOLERA' A UN'ALTEZZA DI OLTRE 30MILA METRI: "SE È COSÌ DIFFICILE SPOSARSI SULLA TERRA, ALLORA ANDIAMO NELLO SPAZIO. IL NOSTRO È UN GESTO POLITICO MA NON VOGLIAMO CHE..."

Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

alec sander e alessandro monterosso

[...] Alessandro Monterosso, imprenditore 33enne [...] che ha chiesto al suo fidanzato Alec Sander, 25, di sposarlo direttamente nello spazio. Nel 2025 questa coppia di italiani sarà protagonista del primo matrimonio Lgbtq+ al mondo celebrato nello spazio. [...] al momento gli astronauti stanno testando la navicella americana della Space Perspective — una sorta di gigantesca mongolfiera grande quanto San Siro a cui è collegata una astronave pressurizzata — che solo dal prossimo anno porterà la coppia nella stratosfera, a oltre 30.480 metri di altitudine.

la mongolfiera spaziale di space perspective 1

[...] Questo matrimonio è un sogno nel sogno. Monterosso ha conosciuto il suo futuro marito nel 2017, a Padova: «È stato il mio primo ragazzo, prima avevo una fidanzata. Arrivo da un paesino della Calabria, facevo fatica ad accettare il mio orientamento. Lo tenevo segreto». «Io non ho mai avuto problemi — spiega Sander — quindi non è stato semplice ascoltare lui che mi presentava di volta in volta come un amico e suo cugino... e diceva: no, io non sono gay. Dopo cinque anni, ho detto basta. Per un anno l’ho lasciato».

la mongolfiera spaziale di space perspective 5

«Ed è stato il più lungo della mia vita — riprende Monterosso —. Nel 2022 ci siamo rivisti e gli ho chiesto di sposarmi. Stavo pianificando il viaggio come civile. Poi mi è venuto spontaneo chiedere: mi posso sposare nello spazio?». All’inizio, anche (perfino?) agli americani pareva una follia, «ma, semplicemente, ero solo stato il primo a pensarci. Proprio io che avevo fatto così tanta fatica ad accettarmi volevo dire a tutto il mondo cosa provavo. Perché so che ci sono tante persone che vivono quello che io stesso ho vissuto».

[...] «Le coppie come noi non sono sempre ben viste in Italia. Ecco, noi vogliamo solo dire che è ora di normalizzare tutto e amplificare il messaggio. E se è quindi così difficile sposarsi sulla Terra, allora andiamo nello spazio».

la mongolfiera spaziale di space perspective 2

Il vostro gesto avrà risonanza mondiale: ne avete parlato con qualche politico?

«Il nostro è un gesto politico ma non vogliamo venga strumentalizzato dai politici. Il messaggio è rivolto alle persone, perché ancora oggi per strada ci sentiamo gli occhi addosso se ci teniamo per mano. Ma se la gente normalizza, la politica si deve adattare».

la mongolfiera spaziale di space perspective 4

[...] Serve una preparazione fisica?

«Non devi avere certe patologie. La preparazione è più leggera di quella che si fa per andare fuori dall’orbita. Verremo convocati in Florida senza sapere il giorno esatto per la partenza: vanno valutate le condizioni meteo. Non sapremo fino all’ultimo il giorno esatto delle nostre nozze».

[...] Ci saranno invitati?

«Abbiamo sei posti oltre a noi e ai piloti. Si parte dallo Space Kennedy Center dalla Nasa, in Florida».

la mongolfiera spaziale di space perspective 7

I viaggi spaziali sono costosissimi. Avete un finanziatore?

«No. È un investimento importante».

C’è chi vi vedrà come due ragazzi ricchi che vogliono fare una cosa strana.

«Ci aspettiamo questa critica — risponde Monterosso —. Ma io a 13 anni facevo il meccanico, poi l’idraulico, il cameriere e l’infermiere. Conosco il valore dei soldi. Sposare Alec è il coronamento di una promessa d’amore». [...]

