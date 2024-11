SPECIALITA' DEL GIORNO? ORECCHIETTA! - A SONDRIO UN 25ENNE NIGERIANO HA STACCATO A MORSI UN PEZZO DI ORECCHIO A UN CONNAZIONALE, "COLPEVOLE" DI AVER GUARDATO CON SGUARDO BIRICHINO SUA MOGLIE - LA LITE AVVENNE IN PIENO GIORNO, POCO DISTANTE DALLA STAZIONE FERROVIARIA - L'AGGRESSIONE RISALE ALLO SCORSO ANNO, ORA IL RAGAZZO È STATO CONDANNATO A TRE ANNI E SEI MESI PER LESIONI...

orecchio staccato a morsi 1

(ANSA) - Il 9 giugno dell'anno scorso staccò a morsi un pezzo dell'orecchio di un suo connazionale, reo di aver guardato insistentemente sua moglie. Osmanudiamen Godwin, 25enne, originario della Nigeria, residente a Milano, oggi è stato condannato a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione dal giudici del Tribunale del capoluogo valtellinese.

La lite, con l'assurda aggressione, avvenne in pieno giorno in via Mazzini, poco distante dalla stazione ferroviaria. Intervennero gli agenti della Questura di Sondrio e il 25enne venne arrestato, mentre il ferito fu portato d'urgenza in ospedale: riportò l'amputazione del terzo superiore del padiglione auricolare destro con esposizione della cartilagine. Prognosi di oltre 40 giorni e uno sfregio permanente al viso.

Per questo Godwuin è stato accusato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Oltre alla pesante condanna, che sarebbe stata addirittura di 8 anni di reclusione se il giudice non avesse concesso le attenuanti generiche e se l'avvocato Ausilia Fumasoni non avesse scelto il rito abbreviato per il suo assistito, dovrà risarcire la vittima delle lesioni, la somma verrà decisa in altra sede.

orecchio staccato a morsi 2 orecchio staccato a morsi 3