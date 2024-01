17 gen 2024 18:34

UNA SPECIE IN VIA D'ESTINZIONE: I PAESI - IN ITALIA DAL 2001 SONO SCOMPARSI 205 COMUNI. MA IN CONFRONTO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI (DOVE IL NUMERO SI È RIDOTTO DRASTICAMENTE FACENDO REGISTRARE IL -68% IN GRECIA, -25% NEI PAESI BASSI E -13% IN GERMANIA), L'ITALIA RIMANE UN PAESE DI PICCOLI COMUNI - OGGI DEI 7.896 RIMASTI, IL 70% HA MENO DI 5MILA PERSONE: DI QUESTI IL 25.5% HANNO MENO DI 1.000 ANIME E...