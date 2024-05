5 mag 2024 18:30

SPEDIZIONE PUNITIVA A MILANO? – UN EGIZIANO DI 27 ANNI È STATO PRESO A SPRANGATE E BASTONATE DA UN GRUPPO DI 20 NORDAFRICANI. È RICOVERATO IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI - IL GIOVANE, IRREGOLARE E CON PRECEDENTI, È STATO TROVATO A TERRA ALLA SEI DEL MATTINO ED È STATO TRASPORTATO IN CODICE ROSSO IN OSPEDALE A CAUSA DELLE FERITE RIPORTATE AL TORACE E ALLA TESTA…