SPEGNETE I TELEVISORI: ARRIVA LA SECONDA STAGIONE DI “THE FERRAGNEZ” – COME SE NON NE SAPESSIMO GIÀ ABBASTANZA, PRIME VIDEO HA ANNUNCIATO CHE CI INFLIGGERÀ IL RACCONTO DELLA VITA DELLA COPPIA: I PRIMI QUATTRO EPISODI IL 18 MAGGIO PER POI SCODELLARE GLI ULTIMI TRE IL 25 MAGGIO – E SICCOME DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ NON SI BUTTA VIA NIENTE, LA PIATTAFORMA DOPO L’ESTATE MANDERÀ IN ONDA UN EPISODIO SU SANREMO… - VIDEO

Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non-fiction italiano The Ferragnez - La serie, che per la seconda stagione riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

La seconda stagione di The Ferragnez - La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre.

Inoltre, Prime Video ha annunciato anche The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale che debutterà dopo l'estate e che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

