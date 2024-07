31 lug 2024 12:48

SPENNA IL TURISTA, SALVA LA CITTA' - A MILANO SI VALUTA DI RENDERE PIU' CARI I BIGLIETTI DEL BUS PER CHI NON RISIEDE IN CITTÀ. E' UNA MISURA GIÀ IN VIGORE A VENEZIA, DOVE I VACANZIERI DEVONO SBORSARE 9,5 EURO PER UN BIGLIETTO (A FRONTE DEI 1,5 PER I RESIDENTI) - LE MACCHINE INQUINANO, I MEZZI PUBBLICI COSTANO UN OCCHIO DELLA TESTA. CHE DEVONO FARE I TURISTI PER SPOSTARSI, COMPRARE UN CAVALLO?