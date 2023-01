LE SPERANZE DI TROVARE SUPERSTITI DELL’AEREO CHE SI È SCHIANTATO IERI IN NEPAL SONO ORMAI “NULLE” – SONO STATI RECUPERATI I CORPI DI 68 DELLE 72 PERSONE PRESENTI A BORDO, MA I FUNZIONARI LOCALI SONO PESSIMISTI: “PREGHIAMO PER UN MIRACOLO, MA LE SPERANZE DI TROVARE QUALCUNO VIVO SONO NULLE” – IL VIDEO DELL’INCIDENTE RIPRESO IN DIRETTA

(ANSA-AFP) - Le speranze di trovare superstiti sono ormai "nulle": lo ha detto un funzionario locale nepalese riferendosi alla sciagura aerea avvenuta ieri a Pokhara. "Finora abbiamo raccolto 68 corpi. Stiamo cercando altri quattro corpi... Preghiamo per un miracolo. Ma le speranze di trovare qualcuno vivo sono nulle", ha detto Tek Bahadur KC, capo del distretto di Taksi, dove l'aereo è precipitato. A bordo dell'ATR-72 della Yeti Airlines c'erano 68 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio.

Volo YT691, 72 morti, tra cui 68 passeggeri - una quindicina di stranieri: indiani, russi, francesi, irlandesi, sud coreani e australiani - e quattro membri d'equipaggio. Nessun superstite. Questo è il tragico bilancio dell'ennesimo incidente aereo nei cieli nepalesi. Ecco la cronaca.

Ieri mattina un vecchio bimotore Atr della Yeti Airlines, una scalcinata compagnia locale, proveniente dalla capitale Kathmandu, si è schiantato al suolo non lontano dall'aeroporto di Pokhara, cittadina nota agli alpinisti di tutto il mondo per essere la porta d'accesso al circuito escursionistico dell'Annapurna.

Come raccontano i video circolati in rete, tutto si è consumato in pochi terribili attimi: l'aereo volava a bassa quota quando si è capovolto in cielo e al momento dello schianto ha preso fuoco incenerendo persone e cose. Nessuna salvezza e, al momento, nessuna spiegazione. Gli attoniti testimoni hanno cercato di ricostruire quei tragici momenti con parole e immagini come Diwas Bohora, l'appassionato d'aereonautica che, per puro caso, ha filmato l'incidente.

Come dichiarato a Storyful, l'uomo era lì per immortalare le evoluzioni dei velivoli perché «questo è il punto di virata per gli aerei che volano verso il nuovo aeroporto locale». Il suo video ora circola sui social di tutto il mondo ed è diventato una prova giudiziaria. Deevta Kal, una residente locale, intervistata dalla Bbc, ha raccontato gli ultimi istanti dell'Atr, rendendo onore allo sfortunato comandante: «Il pilota ha fatto del suo meglio per non colpire le case del centro abitato.

C'era un piccolo spazio proprio accanto al fiume Seti e l'aereo ha colpito il suolo in quel punto preciso salvando così chissà quante vite. Quell'uomo è un eroe». […]

