GLI SPETTACOLARI FILMATI GIRATI DA ALCUNI TURISTI CHE HANNO SORVOLATO L’ISLANDA DURANTE L’ERUZIONE DEL VULCANO A NORD DELLA CITTÀ DI GRINDAVIK: SI VEDE LA LAVA CHE FUORIESCE DA UNA CREPA DI 3,5 CHILOMETRI CHE SI È APERTA NEL TERRENO – MOLTI TURISTI TEMEVANO CHE L’ERUZIONE POTESSE INTERFERIRE SUI DECOLLI, MA SECONDO GLI ESPERTI… VIDEO

Paura per i turisti che si trovano in Islanda durante l’eruzione del vulcano vicino alla penisola di Reykjanes. Per chi si apprestava a lasciare l’isola sono stati momenti di panico tra chi aveva il timore che l’eruzione potesse interferire con il volo e chi è riuscito a riprendere in fase di decollo e atterraggio le spettacoli esplosioni di lava.

L'eruzione è iniziata appena a nord della città di Grindavik, che è stata evacuata, intorno alle 23 dopo una serie di piccole scosse.

Molti temono che l'eruzione, che ha visto fuoriuscire dalle fessure 200 metri cubi di lava ogni secondo, possa causare danni al traffico aereo dopo che una precedente eruzione islandese nel 2010 ha bloccato migliaia di voli in tutta Europa e Nord America.

I voli dall'aeroporto internazionale di Reykjavik hanno subito ritardi la scorsa notte: un aereo per Manchester è rimasto sulla pista per cinque ore prima di decollare all'1.35 a causa dell'attività vulcanica. Molti turisti hanno paura di mettersi in volo in queste condizioni, ma secondo gli esperti "non vi è alcuna minaccia per il traffico aereo”. Almeno per ora.

LA TANTO ATTESA ERUZIONE VULCANICA IN ISLANDA È FINALMENTE INIZIATA

In Islanda, dopo settimane di segnali premonitori come sciami sismici e cambiamenti nelle emissioni di gas, la lava ha iniziato a sgorgare vicino a Grindavik e al rinomato centro termale Blue Lagoon (Laguna Blu). […]

L'Ufficio Meteorologico islandese ha riferito che una fessura lunga circa 3,5 chilometri (si tratta dunque di una sorta di "vulcano diffuso") è comparsa a circa 4 chilometri a nord-est di Grindavik, muovendosi in direzione della città. Da Reykjavik, distante circa 42 chilometri a nord-est di Grindavik, si può osservare l'eruzione. […]

Questa eruzione, con un flusso di lava nettamente superiore a quelle passate nella penisola di Reykjanes, è stata definita come un evento di notevole portata. Vidir Reynisson, ufficiale della Protezione Civile, ha descritto l'eruzione come rapida e di dimensioni considerevoli, con la lava che si diffonde in varie direzioni dalla grande fessura.

Eventi del genere, comuni in Islanda, sono il risultato dell'attività lungo la frattura medioatlantica, che divide la placca europea da quella americana, e dei punti caldi, zone in cui la lava emerge dal mantello terrestre. Questa eruzione origina da un serbatoio di lava a circa 15 chilometri di profondità, con il magma che si è sollevato gradualmente nei mesi precedenti.

