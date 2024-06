27 giu 2024 11:36

SPIARE I DIPENDENTI? PER FORTUNA ANCORA NON SI PUÒ - IL GARANTE DELLA PRIVACY HA MULTATO PER 120 MILA EURO UN'AZIENDA USAVA SISTEMI DI RICONOSCIMENTO FACCIALE PER IL CONTROLLO DELLE PRESENZE - LA DITTA SI SERVIVA DI UN SOFTWARE, ATTRAVERSO IL QUALE CIASCUN DIPENDENTE DOVEVA REGISTRARE GLI INTERVENTI CHE EFFETTUAVA. PECCATO CHE QUESTE PRATICHE, CHE ANDAVANO AVANTI DA CIRCA SEI ANNI, SIANO VIETATE...