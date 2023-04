SPIARE E’ PARTE DELLA POLITICA - DALLE CARTE RISERVATE DEL PENTAGONO TRAFUGATE E DIFFUSE IN RETE, SI SCOPRE CHE GLI AMERICANI SPIAVANO GLI ALLEATI. E HANNO FATTO BENE! - VISTO CHE SI PARLA DI PAESI COME GLI EMIRATI ARABI CHE, DA PARTNER DELL’OCCIDENTE, COLLABORANO CON GLI 007 DEL CREMLINO, DANNO OSPITALITA’ AGLI OLIGARCHI RUSSI E APPOGGIANO HAFTAR IN LIBIA INSIEME AL GRUPPO WAGNER - C’E’ DI MEZZO L’EGITTO CHE DA’ MISSILI A PUTIN, COMPRA GRANO E OLIO DA MOSCA E VUOLE CONCEDERE UN APPRODO ALLA MARINA RUSSA - DIVERSI I CASI DI COREA DEL SUD E ISRAELE…

Estratto dell’articolo di Andrea Marinelli e Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Gli americani spiano i loro amici: non è una sorpresa, ma lo diventa quando emerge — e crea — sfiducia reciproca.

putin biden

EMIRATI ARABI

Gli sceicchi […] hanno deciso di collaborare con i servizi segreti russi contro le intelligence di Washington e Londra. Comune interesse tra pragmatici. Dubai è la nuova casa di tanti oligarchi, le monarchie sono state accusate di aver assistito i russi nel superare l’embargo, c’è azione comune in Libia dove appoggiano il generale Haftar, leader della Cirenaica, protetto dai mercenari della Wagner. Mohammed bin Zayed, uomo forte del Golfo guarda al sodo, è partner dell’Occidente ma questo non preclude contatti reali con Cina e Russia.

Mohammed Bin Zayed

All’epoca di Trump gli emiratini hanno favorito canali riservati con i «moscoviti», compreso un misterioso incontro alle Seychelles.

EGITTO

Il presidente Al Sisi cammina sul filo. […] ha sempre importato grano e olio di girasole da Russia e Ucraina, prodotti che ora costano di più. Il governo ha disperato bisogno di assistenza economica, conta su russi, cinesi, investitori del Golfo con i quali è indebitato. Sempre con il sostegno della Russia sta costruendo una centrale nucleare. Collabora in modo profondo con gli Stati Uniti ma non ha escluso di concedere un approdo alla Marina di Putin e ha anche commissionato nuovi caccia Sukhoi 35, ordine finito nel limbo dopo la minaccia di sanzioni da parte statunitense. […] La disponibilità a vendere 40 mila razzi egiziani agli invasori rientra in uno scambio di affari e favori.

al sisi putin 8

COREA DEL SUD

La posizione ufficiale di Seul è sempre stata quella di non concedere materiale offensivo a Kiev. In realtà alla fine di settembre del 2022 erano uscite news su un’intesa «coperta» in base alla quale gli Usa compravano equipaggiamenti bellici destinati all’esercito di Zelensky che dovevano passare […] in Repubblica Ceca. Chissà se è andata in porto.

al sisi putin 7

A gennaio il governo ha dato luce verde al trasferimento da parte della Polonia in Ucraina di semoventi Krab, mezzi che montano componenti sud coreane.[…] Le rivelazioni di queste ore sulle intercettazioni condotte dagli Usa sul tema forniture e le pressioni esercitate hanno creato imbarazzo. Infatti una delle prime reazioni, […] è stata […]: alcuni file sarebbero stati «alterati» per seminare zizzania.

ISRAELE

joe biden bibi netanyahu

Gerusalemme e Washington sono strette da un patto di ferro […] Le ultime carte riferiscono di una presunta manovra istigata dal Mossad contro la riforma della giustizia decisa dal premier Netanyahu. Ora […] il dissenso di una parte dell’establishment della sicurezza è un fatto dichiarato […] Sembra che qualcuno dell’intelligence americana abbia travasato i dettagli nel report apponendo poi il sigillo top secret dandogli così un valore particolare. C’è spazio per le allusioni a depistaggi o inganni, al sovrapporsi di vero e falso, a quello […] che i veterani della Guerra Fredda definivano «la giungla degli specchi».