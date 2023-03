O GLI SPICCI O TI SPACCO - UN MENDICANTE STACCA UNA COLONNINA DELLA TELECOM E LO LANCIA NEL CORTILE DELLA CASA DI UN PARROCO DI MESTRE - LO SVALVOLATO SI VOLEVA VENDICARE PERCHE' IL PRETE NON GLI AVEVA DATO L'ELEMOSINA - IL RACCONTO DI DON MARCO SCAGGIANTE: "È ANDATA ANCHE PEGGIO L’ALTRO GIORNO. DAVANTI AL PATRONATO C’ERA UNO CHE SI STAVA FACENDO DI CRACK... L’HO CONVINTO A SPOSTARSI. POCO DOPO SONO ARRIVATI IN TRE CHE HANNO INIZIATO A BUCARSI… " - VIDEO

Estratto dell'articolo di Fulvio Fenzo per www.ilgazzettino.it

La scorsa settimana il sacerdote di Santa Rita minacciato da un mendicante straniero che è poi riuscito a rubare 1.600 euro dalla cassaforte, e adesso un altro - stavolta nella chiesa di via Piave - che, non avendo trovato il parroco dal quale pretendeva qualche euro, stacca un “armadietto” stradale della Telecom e lo lancia nel cortile della sua abitazione, sfiorandogli l’automobile per “vendetta”. […]

Don Marco Scaggiante […]«Nel primo pomeriggio di sabato aveva già suonato a casa mia, ma non potevo rispondere - riprende don Marco -. Poi, come abbiamo visto dalle registrazioni delle telecamere, si è ripresentato poco dopo le 18: ha suonato ancora ma io ero in chiesa per la messa del sabato sera». E così, come si vede nelle registrazioni, ha iniziato a prendere a calci l’armadietto stradale della Telecom, fino a riuscire a staccarlo. A quel punto lo ha sollevato da terra, si è avvicinato alla recinzione del cortile dell’abitazione ed ha scagliato la colonnina (dal peso di una quindicina di chili) contro la casa del parroco, a pochi centimetri dall’auto del sacerdote.

«[…] davvero non so se è nemmeno più il caso di denunciare queste cose perché tanto non succede niente - commenta con amarezza don Marco Scaggiante -. Un esempio? Per quest’ultimo episodio dell’armadietto della Telecom ho chiamato la Polizia locale e mi hanno risposto che non possono farci niente e che non è di loro competenza perché “non intralcia la circolazione stradale”. Ed è andata anche peggio l’altro giorno. Davanti al patronato c’era uno che si stava facendo di crack... L’ho convinto a spostarsi perchè era pomeriggio e dentro c’erano dei bambini. Se ne è andato ma poco dopo sono arrivati in tre che hanno iniziato a bucarsi […]».

