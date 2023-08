SPIEGARLO ALL’ASSICURAZIONE NON SARÀ FACILE – NEGLI STATI UNITI UN ORSO È ENTRATO IN UN AUTO E S’È MAGNATO TUTTO: VOLANTE, TAPPEZZERIA E PERFINO CINTURE DI SICUREZZA – L’ANIMALE È ENTRATO NELLA MACCHINA (VUOTA) PARCHEGGIATA FUORI DA UNA CASA, VICINO A UN BOSCO. QUANDO L’ORSO, SPAVENTATO, SI È ACCORTO DI ESSERE INTRAPPOLATO HA SFASCIATO GLI INTERNI DELLA VETTURA. PER FARLO USCIRE È SERVITO L’INTERVENTO DI… - VIDEO!

Nei parchi naturali degli USA e, in generale, nelle zone dove c’è una forte presenza di orsi, è assai frequente avere degli incontri ravvicinati con i plantigradi. Ma cosa succede se uno di loro si intrufola in auto e rimane chiuso dentro?

Fortunatamente per la proprietaria della Toyota Corolla, l’effrazione animale è avvenuta mentre lei non si trovava all’interno, anche se, quello che all'inizio poteva sembrare un divertente video di un orso al volante, diventa rapidamente una cosa molto più seria non appena la paura di essere rimasto in trappola finisce per scatenare tutta la forza e l’aggressività di questo feroce animale selvatico.

Il video, pubblicato su TikTok, mostra alcune persone che guardano sgomente in direzione di un’auto parcheggiata, mentre la proprietaria del veicolo, che sta filmando la scena, commenta sconsolata l’opera di demolizione che l’orso intraprende, strappando a morsi ed unghiate gran parte della tappezzeria e dei sedili, ma anche pannelli di plastica e guarnizioni. […]

