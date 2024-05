SPINELLI SI E' GIOCATO UNA "BARCATA DI SOLDI" AL CASINO' – LE SPESE FOLLI DI ALDO SPINELLI, ACCUSATO DI ESSERE IL GRANDE CORRUTTORE DEL SISTEMA TOTI, E DI SUO FIGLIO ROBERTO – NEL MARZO 2022 L’EX PATRON DI LIVORNO E GENOA, CHE IN UNA INTERCETTAZIONE DISSE: "ABBIAMO FATTO UNA BARCATA DI SOLDI") E’ ARRIVATO A BRUCIARE OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO AL CASINÒ DI MONTECARLO IN POCO PIU’ DI 2 SETTIMANE – ANCHE SPINELLI JR. AVEVA LA MANICA LARGHISSIMA: NELLO STESSO PERIODO, HA SPESO PIU’ DI 250MILA EURO TRA VESTITI E GIOIELLI - PER GLI INVESTIGATORI: “NON SONO STATI COMMESSI REATI: SOLO…”

Estratto dell'articolo di Vincenzo Bisbiglia per il Fatto Quotidiano

ROBERTO E ALDO SPINELLI

Aldo Spinelli nel marzo 2022 ha bruciato oltre 1,5 milioni di euro in poco più di due settimane al Casinò di Montecarlo. Suo figlio Roberto, d’altro canto, nello stesso periodo è riuscito a spendere più di 250mila euro in soli quindici giorni nei negozi genovesi, di cui 124.500 euro “investiti” in acquisti eseguiti presso le principali gioiellerie del capoluogo ligure.

È una mole impressionante di denaro quello che il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova ha visto uscire dalle carte di credito dei due imprenditori tra il 7 marzo e il 25 marzo 2022, nei giorni in cui, si legge nelle informative redatte ad aprile 2023, “venivano altresì captate conversazioni riguardanti l’interessamento per le aree portuali del cosiddetto Carbonile, tuttora in concessione ad Enel Spa”.

aldo spinelli

PARTIAMO DA ALDO

Il 30 marzo 2022 arriva in Finanza una sos (segnalazione di operazione sospetta) che riguarda le due carte di credito individuali dell ’imprenditore classe 1940. Secondo l’Uif di Banca d’Italia ha effettuato ben 132 operazioni dal 7 marzo al 25 marzo per complessivi 1.584.064,57 euro. […]

Non solo. Le operazioni, effettuate più volte al mese e, in sporadici casi, anche più volte nella medesima giornata, a breve distanza l’una dall’altra, sono consistite in importi fino ad un massimo di 200.000 euro per singola transazione. Notano quindi i finanzieri: “Rispetto ai motivi del sospetto si segnala che dagli accertamenti attualmente in corso(...) Aldo Spinelli risulta abituale frequentatore del Casinò di Monte Carlo e persona dedita al gioco”.

L’UIF si è interessata anche a Roberto Spinelli, figlio di Aldo e suo “erede” nelle aziende di famiglia. Quattro le carte di credito “sorvegliate” da Banca d’Italia, in questo caso: “nel periodo compreso tra il 04 marzo 2020 e il 19 marzo 2022”, Spinelli junior ha effettuat ben “439 operazioni di pagamento per un ammontare complessivo pari ad euro 255.691,25”. […]

ROBERTO SPINELLI

Eccola la motivazione, secondo gli investigatori: “le operazioni finanziarie effettuate da Roberto Spinelli e dal padre Aldo, appaiono coerenti con il tenore di vita dei due imprenditori nonché con la loro passione, più volte manifestata nel corso delle attività tecniche di captazione telefonica, per il collezionismo di orologi svizzeri di lusso (Rolex, Audemar Piguet, ecc). Dunque, per questi acquisti, secondo la Guardia di Finanza non sono stati commessi reati: solo “vizi” e collezionismo estremo. E se va bene a loro, buoni orologi (e buone scommesse) a tutti.

ARTICOLI CORRELATI

toti signorini 56 burlando schenone sanna e lo yacht di spinelli toti sullo yacht di aldo spinelli roberto aldo spinelli burlando schenone e lo yacht di spinelli salvini spinelli aldo spinelli toti signorini copia aldo spinelli aldo spinelli marco bucci sullo yacht di spinelli aldo spinelli toti toti signorini ALDO E ROBERTO SPINELLI aldo spinelli copia giovanno toti sale sullo yacht di spinelli ROBERTO SPINELLI