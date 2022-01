FLASH! - DAGO: BRUCIATA LA CASELLATI (ASTENSIONE LETTA-CONTE), L'UNICA VIA CHE RIMANE PER SALVARE IL GOVERNO (E LA FACCIA) SI CHIAMA MATTARELLA: CON 700 VOTI, NON POTREBBE RIFIUTARE IL BIS - CASINI, OVVERO IL RIDICOLO E' IL MIO MESTIERE: PER DIMOSTRARE DI ESSERE SUPER PARTES, E' L'UNICO DEL PD CHE NON SI ASTIENE SULLA CASELLATI...