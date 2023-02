SPIONAGGIO NELL’ALTO DEI CIELI - STATI UNITI E CANADA ABBATTONO UN OGGETTO NON IDENTIFICATO CHE STA SORVOLANDO I CIELI CANADESI – IL VELIVOLO AVEVA UNA FORMA CILINDRICA COME QUELLO NEUTRALIZZATO VENERDI' IN ALASKA: ERA PIU' PICCOLO DEL PALLONE-SPIA ABBATTUTO DAL PENTAGONO AL LARGO DELLE COSTE DEL SOUTH CAROLINA E VOLAVA A 40 MILA PIEDI (12 MILA METRI) DI ALTITUDINE, PONENDO "UNA RAGIONEVOLE MINACCIA ALLA SICUREZZA AEREA"

CASA BIANCA, 'UFO' SU CANADA ABBATTUTO CON OK BIDEN-TRUDEAU

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - La Casa Bianca ha confermato la telefonata di Joe Biden con Justin Trudeau sull'oggetto non identificato sui cieli canadesi, "attentamente seguito e monitorato dal North American Aerospace Defense Command (Norad) nelle ultime 24 ore", durante le quali il presidente Usa è stato "continuamente informato dal suo team di sicurezza nazionale".

CANADA - OGGETTO NON IDENTIFICATO ABBATTUTO DAGLI F22

"Per abbondanza di cautela e su raccomandazione dei loro militari - si legge nella nota della Casa Bianca - il presidente Biden e il primo ministro Trudeau ne hanno autorizzato l'abbattimento. Biden ha autorizzato i caccia statunitensi assegnati al Norad a condurre l'operazione e un F-22 statunitense ha abbattuto l'oggetto in territorio canadese in stretto coordinamento con le autorità canadesi". I due leader "hanno discusso l'importanza di recuperare l'oggetto al fine di determinare maggiori dettagli sul suo scopo o origine" e hanno "elogiato la partnership forte ed efficace del Norad e del Comando settentrionale degli Stati Uniti", concordando "di continuare il loro stretto coordinamento per rilevare, tracciare e difendere il nostro spazio aereo".

CANADA, 'UFO' ABBATTUTO A FORMA CILINDRICA COME QUELLO IN ALASKA

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - Anche l'oggetto non identificato abbattuto alle 15.45 ora di Washington (le 21.45 in Italia) nel Canada settentrionale, nello Yukon centrale, a circa 160 km dal confine con gli Usa, "aveva una forma cilindrica", come quello neutralizzato venerdi' in Alaska: lo ha detto in una conferenza stampa la ministra della difesa canadese Anita Anand. L'oggetto, ha proseguito, era piu' piccolo del pallone-spia abbattuto dal Pentagono al largo delle coste del South Carolina e volava a 40 mila piedi (12 mila metri) di altitudine, ponendo "una ragionevole minaccia alla sicurezza aerea". Anand ha sottolineato che non e' prudente speculare ora sull'origine e la natura dell'oggetto, invitando ad attendere l'esame dei resti dopo il loro recupero.