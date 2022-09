SPOLVERATE I LAMPADARI DI WESTMINSTER! – L’ULTIMO FUNERALE CHE SI TENNE NELL’ABBAZIA FU QUELLO DI CARLO II (NEL 1790) - LA REGINA HA ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE FOSSERO CELEBRATE LÌ LE SUE ESEQUIE PER RAGIONI SENTIMENTALI (A WESTMINSTER VENNE INCORONATA E SI SPOSO') – LA BARA DI QUEEN ELIZABETH SARA' TRAINATA VERSO LA CHIESA DA AITANTI MARINAI - A SALUTARE LA REGINA LUNEDì 19 A LONDRA CI SARANNO QUASI TUTTI I CAPI DI STATO E PRESIDENTI... TRANNE PUTIN - VIDEO

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

westminster abbey

I reali cammineranno a piedi dietro il feretro di Elisabetta, come fu per Diana e per Filippo. I funerali si svolgeranno lunedì 19 e per la prima volta dal 1760 si terranno nell'abbazia di Westminster: l'ultima occasione in cui era accaduto era stata per la morte di re Giorgio II, dopo di che la cerimonia si era sempre svolta nella cappella di San Giorgio a Windsor.

Ma è stata la regina stessa a volere che il suo ultimo addio avesse luogo a Westminster, per consentire una piena partecipazione del pubblico e anche una diretta televisiva: l'abbazia può contenere fino a 2000 persone. Inoltre Westminster ha sempre avuto un significato particolare per la sovrana defunta: è lì che fu incoronata ed è lì che si sposò.

il funerale di diana a westminster abbey

I piani per il suo funerale sono stati avviati addirittura negli anni Sessanta ed Elisabetta ha dato personalmente diverse indicazioni: si tratta delle prime esequie di Stato che si svolgono in Gran Bretagna dal 1965, in quel caso per Winston Churchill. La bara di Elisabetta verrà spostata dal palazzo di Westminster, dove sarà stata esposta al pubblico per quattro giorni, e collocata su un affusto di cannone, che sarà trainato verso la chiesa da marinai con le corde, invece che da cavalli. A seguirla, a piedi, i membri più importanti della famiglia reale.

winston churchill fa il segno della vittoria

Al servizio funebre nell'abbazia saranno presenti capi di Stato e di governo, oltre che reali da tutta Europa. Ma non ci sarà Vladimir Putin, come il Cremlino ha confermato. La messa verrà trasmessa in diretta tv e saranno osservati due minuti di silenzio in tutta la Gran Bretagna. Al termine, il feretro verrà portato in processione a Windsor per la sepoltura nella cappella di San Giorgio.

andrea edoardo e famiglia

Lì si terrà un servizio religioso, l'ultimo momento dei funerali ad essere trasmesso in tv: la sepoltura vera e propria avverrà in privato, alla presenza dei membri più stretti della famiglia. La regina riposerà accanto alla madre, al padre e alla sorella Margaret: anche la bara di Filippo verrà spostata dalla cripta reale accanto a quella della moglie.

andrea, edoardo e anna piangono a balmoral

Imponente, come si può immaginare, il dispositivo di sicurezza, per proteggere un così alto numero di dignitari internazionali: ci sarà una «significativa operazione armata» con almeno diecimila poliziotti, tiratori scelti collocati sui tetti ed elicotteri in cielo a fare da scorta al corteo, oltre al coinvolgimento dei Sas, i celebri corpi speciali britannici.

la regina elisabetta accoglie liz truss a balmoral

Ma il primo rito funebre avrà luogo già domani, a Edimburgo: la salma della regina si trova infatti ancora in Scozia, al castello di Balmoral, dove è avvenuto il decesso, alle 16.30 di giovedì scorso. Oggi la bara sarà trasportata via terra nella capitale scozzese, al palazzo di Holyrood House: lunedì una processione la condurrà attraverso le strade di Edimburgo alla cattedrale di St Giles.

castello di balmoral

Ad aprire il corteo, a piedi, ci sarà il nuovo re Carlo, seguito dai membri più stretti della famiglia reale. La salma della regina resterà esposta nella chiesa per un giorno, in modo da ricevere l'omaggio del pubblico. Martedì un aereo della Raf la porterà da Edimburgo a Londra e da mercoledì sarà esposta nella Westminster Hall, la grande sala d'ingresso del palazzo del Parlamento nella capitale, con la corona imperiale appoggiata sul feretro. Ci si aspetta che centinaia di migliaia di persone affluiscano da tutto il regno e dall'estero per rendere l'ultimo omaggio alla sovrana.

meme su re carlo iii il comunicato di william sulla morte della regina elisabetta