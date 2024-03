LA SPORCA GUERRA: PUTIN STA USANDO ARMI CHIMICHE IN UCRAINA? - IL QUOTIDIANO SPAGNOLO "EL MUNDO" RIPORTA LE TESTIMONIANZE DI MEDICI E MILITARI CHE RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA CON I GAS VELENOSI IMPIEGATI DALLE TRUPPE RUSSE: "ABBIAMO SEMPRE PIÙ CASI DI FERITI DA GAS CLORO E GAS MOSTARDA. UNO È MORTO PER ASFISSIA. ABBIAMO ANALIZZATO I NOSTRI SOLDATI COLPITI DA QUESTI ATTACCHI CHIMICI E ABBIAMO PROVE DEI..."

(ANSA) - Un cilindro metallico con una data impressa in nero su una granata inesplosa, mostrata da un soldato dopo averla recuperata sul fronte di Velika Novosilka, fra Zaporizhzhia e Donetsk, documenta l'uso di armi chimiche da parte della Russia in Ucraina, secondo un reportage dal fronte pubblicato oggi dal quotidiano spagnolo El Mundo. Il servizio riporta le testimonianze di medici e militari che raccontano la loro esperienza con i gas velenosi impiegati dalle truppe russe negli attacchi in territorio ucraino.

"Abbiamo sempre più casi di feriti da gas cloro e gas mostarda. Uno è morto per asfissia. Abbiamo analizzato i nostri soldati colpiti da questi attacchi chimici e abbiamo prove dei composti che la Russia sta usando in questi momenti", afferma Hanna, una dei sanitari intervistati nella base de Prigov First Volunteer Mobile Hospital, nella città di Liman, molto vicina al fronte. Il reportage evidenzia che le truppe ucraine non hanno in dotazione maschere antigas.

