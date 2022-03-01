LO SPORT CANCELLA LA RUSSIA DI PUTIN – DOPO FIFA E CIO, ANCHE GLI SPONSOR MOLLANO MOSCA. ADIDAS SOSPENDE LA COLLABORAZIONE CON LA FEDERCALCIO RUSSA…

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(ANSA-AFP) L'Adidas sospende la collaborazione con la federcalcio russa. Lo rende noto il portavoce della società.

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GENERALI 1-2-X “LA LOTTA TRA UNA BANCA E DEI MILIARDARI PER IL DESTINO DELLA PRINCIPALE COMPAGNIA ASSICURATIVA DEL PAESE” ECCITA ANCHE L’’’ECONOMIST’’: “CON L’AD DONNET IL LEONE DI TRIESTE È DIVENTATO UNA “MACCHINA DA SOLDI”. E AGGIUNGE CHE IL FRONTE CHE LO SOSTIENE È AL 35% DELL’ASSEMBLEA E MEDIOBANCA HA LA VITTORIA IN TASCA - A ROMA, INVECE, SERPEGGIANO RUMORS CHE AL CONSIGLIO DEL 14 MARZO CALTA PRESENTERÀ UNA LISTA CHE NON SARÀ “CORTA” (QUINDI DI MINORANZA) BENSÌ “LUNGA” (CIOÈ COMPLETA DI PRESIDENTE E AD)

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