(ANSA-AFP) L'Adidas sospende la collaborazione con la federcalcio russa. Lo rende noto il portavoce della società.
LO SPORT CANCELLA LA RUSSIA DI PUTIN – DOPO FIFA E CIO, ANCHE GLI SPONSOR MOLLANO MOSCA. ADIDAS SOSPENDE LA COLLABORAZIONE CON LA FEDERCALCIO RUSSA…-
(ANSA-AFP) L'Adidas sospende la collaborazione con la federcalcio russa. Lo rende noto il portavoce della società.
GENERALI 1-2-X - “LA LOTTA TRA UNA BANCA E DEI MILIARDARI PER IL DESTINO DELLA PRINCIPALE COMPAGNIA ASSICURATIVA DEL PAESE” ECCITA ANCHE L’’’ECONOMIST’’: “CON L’AD DONNET IL LEONE DI TRIESTE È DIVENTATO UNA “MACCHINA DA SOLDI”. E AGGIUNGE CHE IL FRONTE CHE LO SOSTIENE È AL 35% DELL’ASSEMBLEA E MEDIOBANCA HA LA VITTORIA IN TASCA - A ROMA, INVECE, SERPEGGIANO RUMORS CHE AL CONSIGLIO DEL 14 MARZO CALTA PRESENTERÀ UNA LISTA CHE NON SARÀ “CORTA” (QUINDI DI MINORANZA) BENSÌ “LUNGA” (CIOÈ COMPLETA DI PRESIDENTE E AD)
UNA VOCE SI LEVA A DIFESA DI PUTIN, "PERSONA AFFIDABILE E DI PAROLA" - E' QUELLA DELL'EX PATRON DELLA FORMULA 1 BERNIE ECCLESTONE - "NON PENSO CHE FACCIA CHISSÀ QUALE DIFFERENZA SE CI SARÀ O MENO UN GP IN RUSSIA RISPETTO A QUANTO STA ACCADENDO NEL MONDO. COME PUÒ QUALCUNO DALL'ESTERNO GIUDICARE CON ESATTEZZA QUELLO CHE STA SUCCEDENDO OGGI?".
CAFONALINO - IL PANTEHON SOCIALISTA RIVIVE NELLA BIBLIOTECA DEL SENATO DEDICATA A GIOVANNI SPADOLINI: LA FONDAZIONE CRAXI RISPOLVERA LE OPERE DI DEANNA FROSINI, SCOMPARSA RECENTEMENTE - A ORGANIZZARE LA MOSTRA, STEFANIA CRAXI - AVVISTATI DACIA MARAINI, VITTORIO SGARBI, MARGHERITA BONIVER, FABRIZIO CICCHITTO, AMEDEO GORIA E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
E SE VI DICESSIMO CHE POTREMMO VIVERE PER SEMPRE? UNO STUDIO PUBBLICATO SULLA RIVISTA "ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE" RIVELA CHE, IN TEORIA, LA VITA NON HA LIMITI E NON C’È UN TERMINE OLTRE IL QUALE SI MUORE. MA FRENATE GLI ENTUSIASMI: INDIFFERENTEMENTE DAL SESSO O DALLA NAZIONE, A UN CERTO PUNTO INCONTRIAMO UN PUNTO CRITICO, CHE GLI SCIENZIATI HANNO INDIVIDUATO AL COMPIMENTO DEI 108 ANNI (MAGARI ARRIVARCI…)