29 mag 2023 13:35

LA SPOSA? ARRIVA CON LA VOLANTE! – IN UNA ROMA BLOCCATA DAL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA UNA DONNA CON L'ABITO BIANCO È STATA ACCOMPAGNATA ALL’ALTARE DALLA POLIZIA – GLI AGENTI SI SONO ACCORTI CHE LA POVERINA ERA NEL PANICO A LARGO ARGENTINA PERCHÉ NON SAPEVA COME ARRIVARE ALLA VICINA BASILICA DI SANTA MARIA IN ARACOELI - I POLIZIOTTI L’HANNO FATTA SALIRE IN MACCHINA E PORTATA IN CHIESA...