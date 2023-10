SPOSTATEVI, ARRIVANO I "RE DI FRANGIA" - LA NUOVA MODA DEI VIP ANNOIATI? FAR DIVENTARE STAR I LORO PARRUCCHIERI - SE IN GRAN BRETAGNA VICTORIA BECKHAM NON RIESCE A SEPARARSI DA KEN PAVES E NEGLI USA JENNIFER ANISTON HA PORTATO CHRIS MCMILLAN SULLE COPERTINE DI MEZZO MONDO, A NOI TOCCA LA STORIA DEL SARDO MANUELE MAMELI, ADDETTO ALLA CHIOMA DI CHIARA FERRAGNI...

Estratto dell’articolo di Martina Manfredi per www.repubblica.it

chiara ferragni manuele mameli 5

A poche persone si permette di massaggiarci la testa e toccarci i i capelli, mentre ci si lascia andare a gossip e confidenze. Per questo, non è raro che il legame con il proprio parrucchiere si trasformi in un’amicizia sincera, soprattutto per le celebrities [...] può succedere anche di fare viaggi in elicottero per andare a sistemare una frangia o di arrivare in aereo su uno yacht per una piega, come ha svelato Michael Charalambous, hairstylist, tra le altre, di Ivana Trump. Tra le storie di coppie di star e parrucchieri "BFF", di seguito ne raccontiamo quattro tra le amicizie più strette e durature.

CHIARA FERRAGNI & MANUELE MAMELI

diana spencer sam mcknight

Non sembrano aver sentito la crisi del settimo anno Chiara Ferragni e il suo glam artist da oltre sette anni Manuele Mameli, che le cura trucco e parrucco per tutti gli eventi (per i tagli, invece, da un anno a questa parte Chiara Ferragni si affida all’hairstylist Patti Bussa). Già suo conoscente prima di diventare suo hair & make-up artist, Mameli in questi anni è stato al fianco di Chiara Ferragni non solo in tutti gli eventi professionali, come le Fashion Week e il Festival di Sanremo, ma anche in tutti quelli più privati, dal matrimonio ai giorni post parto in ospedale. "Chiara ha creato anche il mio personaggio [...]”

DIANA SPENCER & SAM MCKNIGHT

Tra le coppie di star ed hairstylist più famose, c’è sicuramente quella formata dalla principessa Diana e Sam McKnight, che hanno iniziato a lavorare insieme nel 1990, dopo un servizio fotografico per Vogue con il fotografo Patrick Demarchelier, e hanno continuato a farlo fino alla morte di Diana nel 1997. "Non aveva un grande entourage, ma durante i sette anni trascorsi con lei, abbiamo fatto visita a Madre Teresa in India e ai campi profughi al confine con l’Afghanistan, il che è stato davvero straziante. [...] Mi ci sono voluti due anni per liberarla dalle permanenti vecchio stile. Ho dovuto convincerla che non ne aveva davvero bisogno", ha aggiunto. [...]

VICTORIA BECKHAM & KEN PAVES

chiara ferragni manuele mameli 4

Se si pensa che il padrino di Harper Beckham, 12 anni, è Ken Paves, hairstylist di Victoria Beckham, si capisce la profondità della lunga amicizia tra i due. Spesso paparazzati a cena insieme (anche con l’amica comune Eva Longoria), Ken è stato artefice e testimone di tutti i principali cambi di look di Victoria. "Ho lavorato con Victoria con i capelli molto corti, poi con i capelli molto lunghi e poi ancora corti, più scuri e più chiari", ha raccontato a Vogue Philippines l'hairstylist, che appare nell’account Instagram dell’ex Posh Spice non solo alla postazione capelli, ma anche negli esilaranti video di balletti natalizi perfettamente coreografati. [...]

jennifer aniston chris mcmillan 6

JENNIFER ANISTON & CHRIS MCMILLAN

La più longeva delle amicizie tra una star e il suo hairstylist, forse, è quella tra Jennifer Aniston e Chris McMillan, suo parrucchiere dagli anni Novanta. I due si sono conosciuti sul set della sitcom Friends e non si sono più lasciati. "Ci siamo letteralmente salvati la vita e il cuore a vicenda molte, molte, molte volte, e lo dico in senso letterale e figurato", ha confessato Aniston in occasione degli InStyle Awards 2018 consegnandogli il premio di hairstylist dell’anno. [...]

victoria beckham ken paves 1 victoria beckham ken paves 5 chiara ferragni manuele mameli 2 chiara ferragni manuele mameli 3 jennifer aniston chris mcmillan 1 victoria beckham ken paves 4 victoria beckham ken paves 6 chiara ferragni manuele mameli 1 jennifer aniston chris mcmillan 2 jennifer aniston chris mcmillan 3 victoria beckham ken paves 3 jennifer aniston chris mcmillan 5 jennifer aniston chris mcmillan 4