Da www.corrieredellosport.it

Amber Heard

Amber Heard starebbe lasciando il deserto della California, dove avrebbe messo in vendita la sua lussuosa dimora, stando a quanto rivelato dal sito Tmz. La casa nella Yucca Valley sarebbe stata venduta per poco più di un milione di dollari. La vendita sarebbe avvenuta il 18 luglio scorso. La proprietà sarebbe stata acquistata nel 2019 tramite un fondo anonimo , che avrebbe dei collegamenti con l'attrice. Tmz ha affermato di aver contattato il nuovo proprietario dell'immobile, che avrebbe confermato di aver avuto contatti con alcune persone vicine all'attrice, ma mai personalmente con lei.

Amber Heard vende la sua casa

la casa in vendita di amber heard 3

Con la vendita la diva avrebbe registrato un profitto di circa 480mila euro, rispetto al prezzo di acquisto avvenuto prima della pandemia. La Heard, dopo aver perso la causa contro Johnny Depp, è stata condannata anche ad un risarcimento di 8 milioni di euro circa che dovrà versare all'attore. Nelle scorse settimane è arrivata la decisione dell'attrice di appellarsi. I suoi legali hanno assicurato che potrà pagare l'ingente somma, anche se i rumors su una sua imminente bancarotta si rincorrono in rete.

la casa in vendita di amber heard 9 amber heard the ward amber heard amber heard la casa in vendita di amber heard 2 amber heard johnny depp e amber heard

AMBER HEARD la casa in vendita di amber heard 8 la casa in vendita di amber heard 4 la casa in vendita di amber heard 7 la casa in vendita di amber heard 5

amber heard and soon rthe darkness la casa in vendita di amber heard 6