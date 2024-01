21 gen 2024 08:45

UNA SQUADRA DI CALCIO DI CASERTA HA IN ROSA QUATTRO COPPIE DI GEMELLI! – IL "REAL SITO" È ISCRITTO AL CAMPIONATO UNDER 17 E IN CAMPO L'INCREDIBILE COINCIDENZA CREA NON POCHI PROBLEMI – IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA CALCIO: “RISCHIAMO DI MANDARE IN CONFUSIONE AVVERSARI, MA ANCHE IL NOSTRO MISTER...” - (SE SI AGGIUNGONO ALTRE DUE COPPIE LA SQUADRA È COMPLETA, E CI AVANZA ANCHE UNA RISERVA...)