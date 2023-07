SQUALO DICO E SQUALO NEGO - GLI ESPERTI AMERICANI LANCIANO L'ALLARME PER L'AUMENTO DI ATTACCHI AI BAGNANTI DA PARTE DEI PESCECANI: "È COLPA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE" - SOLO NELLA ZONA DI NEW YORK NEL BIENNIO 2022-2023 CI SONO STATE 13 SEGNALAZIONI PIÙ DI QUELLE RIPORTATE NEGLI ULTIMI 175 ANNI, MENTRE A LIVELLO MONDIALE CE NE SONO STATE 37, CON 6 VITTIME - I COMUNI BALNEARI IN AMERICA CORRONO AI RIPARI CON DRONI E PATTUGLIAMENTI CON MOTO D'ACQUA LUNGO LE COSTE…

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

squalo

Droni e pattugliamenti con moto d'acqua lungo le coste di Long Island per proteggere i bagnanti dagli squali. È la risposta che l'autorità di New York State Parks ha introdotto dopo la sequenza di attacchi che ha funestato il lungo weekend dell'Independence Day. Cinque persone sono state morse da squali vicino alla spiaggia: escoriazioni e ferite, nessuna vittima è in condizioni serie, ma la convivenza con i pescecani non è effettivamente di facile gestione.

squalo 4

[…] Troppi, dicono gli esperti, visto che siamo appena all'inizio della stagione. Nel 2022 infatti nella zona di New York ci furono 8 segnalazioni, quest'anno siamo già a cinque. Nel 2023 a livello mondiale sono 37 le persone bersaglio degli squali, sei sono morte. Il trend è in rialzo rispetto al passato e i numeri di Long Island sembrano a una prima lettura confermare la tendenza. Da qui la decisione di addestrare bagnini e guardia costiera al pattugliamento delle coste sino a riva e il ricorso a mezzi hi tech per intervenire prontamente e chiudere le spiagge in caso di avvistamenti.

SQUALO 4

Tuttavia, la contabilità degli attacchi a Long Island nel biennio 2022-2023 dice che ce ne sono stati ben 13, più di quelli riportati negli ultimi 175 anni, riferisce un report dell'Atlantic Shark Institute. La ragione secondo gli esperti è che gli squali si avvicinano alle coste a caccia delle loro prede che a causa del riscaldamento dei mari nuotano dove le acque sono meno profonde. Nel caso di Long Island, il "colpevole" degli attacchi sarebbe lo squalo tigre della sabbia (Carharias toro), non imparentato con lo squalo tigre. […]

ARTICOLI CORRELATI

turista russo ucciso da uno squalo in egitto 1 squalo copia squalo 3 squalo 1 turista russo ucciso da uno squalo in egitto 2