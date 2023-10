23 ott 2023 11:44

ST’OFFENSIVA NON S’HA DA FARE – ISRAELE AVREBBE DECISO DI “RITARDARE” L’OPERAZIONE DI TERRA A GAZA: SONO GIORNI CHE GLI STATI UNITI FANNO PRESSIONE SU NETANYAHU PER CONVINCERLO A NON ENTRARE NELLA STRISCIA, PER SALVARE GLI OSTAGGI ED EVITARE UNA CARNEFICINA – L’IRAN, CHE SOSTIENE E FINANZIA I TERRORISTI DI HAMAS, CONTINUA A SOFFIARE SUL FUOCO: “LE AZIONI DI ISRAELE SONO UN SUICIDIO POLITICO…”