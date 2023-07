Estratto dell’articolo di Giuseppe Legato per “la Stampa”

Nessuna violenza privata e nemmeno minaccia. Sta per cadere anche l'ultimo procedimento penale rimasto in capo all'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo balzato agli onori delle cronache per il dress code (e non solo) imposto alle allieve del suo corso di preparazione all'esame in magistratura e destituito dalla stessa «per condotte incompatibili – ha stabilito il Tar nell'aprile 2022 (pende pronuncia del Consiglio di Stato) – con il rispetto dell'obbligo in capo a un magistrato».

Il pubblico ministero di Torino Paola Stupino ha chiesto l'archiviazione nei giorni scorsi «poiché non si ravvede – si legge agli atti – alcuna fattispecie di reato per la quale si debba procedere» accogliendo - anche le memorie difensive prodotte dal legale di Bellomo, Claudio Strata.

Le altre accuse – stalking e violenza privata su tre allieve - sono cadute rispettivamente a Piacenza, Brescia e Bergamo. Restava Torino dove gli atti erano confluiti – da Massa – perché la potenziale persone offesa, sostituto procuratore negli uffici giudiziari toscani che non aveva presentato querela formale – era emigrata da due anni nell'ufficio del capoluogo piemontese.

L'inchiesta, nata dalla più ampia indagine di Bergamo, si basava su un assunto articolato. La dottoressa Alessia I. ricercatrice a tempo determinato (un anno, dall'ottobre 2015) della srl Diritto e Scienza (nella quale Bellomo era direttore scientifico) legata fino ad allora da una relazione sentimentale al professore da lei stessa troncata, non avrebbe rispettato i suoi adempimenti. Avrebbe così ricevuto prima un messaggio di Bellomo che prefigurava una causa civile se non avesse ripreso la collaborazione seguita da una vera e propria diffida della srl con relativa «azione di adempimento».

Per il gup di Bergamo, primo incaricato di vagliare l'ipotesi di reato, i due fatti erano correlati nella misura in cui «alla prospettazione di azioni civili da parte di Bellomo seguivano citazioni in giudizio della società "Diritto e Scienza" segno questo dell'evidenza, della concreta capacità dell'imputato di influire sulla gestione amministrativa della stessa srl». Insomma: «erano finalizzati a un ricongiungimento» sentimentale con l'indagato.

Tentata violenza privata insomma Il magistrato di Torino – nel chiedere un'archiviazione di fatto nel merito e non solo per improcedibilità vista l'assenza di querela della parte offesa – «non condivide – scrive - questi assunti».

[…] Bellomo adesso attende l'esito del ricorso al Consiglio di Stato presentato (questa volta da legale Angelo Clarizia) contro la pronuncia del Tar che lo ha espulso dal mondo delle toghe. […] Classe 1970, originario di Bari, Bellomo è un ex giudice del Consiglio di Stato Vincitore di cinque concorsi in magistratura (tre ordinaria, Tar e Consiglio di Stato), caso unico nella storia italiana.

Direttore della scuola di formazione giuridica avanzata "Diritto e Scienza", nel 2017 è stato denunciato da alcune studentesse che lo accusavano di imporre un dress code provocante in cambio di borse di studio. Nel 2018 è stato espulso dalla magistratura con una votazione quasi unanime del Csm. In passato è stato anche arrestato con l'accusa di maltrattamenti ed estorsione aggravata.

