17 mag 2023 16:51

STA PER CADERE ANCHE L’ULTIMO TABÙ: LA FORNITURA DI CACCIA ALL’UCRAINA – IL PREMIER BRITANNICO, RISHI SUNAK, E QUELLO OLANDESE, MARK RUTTE, APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI COSTITUIRE UN “BLOCCO” DISPOSTO A CONSEGNARE I VECCHI F-16 A KIEV. DIVERSI PAESI LI STANNO DISMETTENDO PER SOSTITUIRLI CON GLI F-35, E ALLORA TANTO VALE RIFILARLI ALLA RESISTENZA UCRAINA. BIDEN FINORA SI È OPPOSTO CON UNA SPIEGAZIONE SEMPLICE. CHE SUCCEDE SE UN MISSILE LANCIATO DA UN AEREO MADE IN USA COLPISSE IL TERRITORIO RUSSO?