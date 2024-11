7 nov 2024 15:54

STAFFETTA GIUDIZIARIA IN CASA VERDINI – L'EX PARLAMENTARE, DENIS VERDINI, RISCHIA DI ANDARE A PROCESSO PER LA VICENDA LEGATA ALLE COMMESSE IN ANAS. LA PROCURA DI ROMA GLI CONTESTA IL REATO DI CORRUZIONE IN CONCORSO CON ALTRI – PROPRIO OGGI IL GIUDICE HA ACCETTATO IL PATTEGGIAMENTO A 2 ANNI E 9 MESI PER IL FIGLIO DI DENIS, TOMMASO, CON PENA CONVERTITA IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ…