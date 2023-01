14 gen 2023 17:20

STAI SERENA – SERENA GRANDI È STATA ASSOLTA DALL’ACCUSA DI INSOLVENZA FRAUDOLENTA DA PARTE DI UN B&B DI LUSSO DI AREZZO - L’ATTRICE ERA FINITA A PROCESSO PER NON AVER PAGATO UN SOGGIORNO NELLA STRUTTURA NEL 2018, PASSATO INSIEME AL COMPAGNO DI ALLORA – PER IL GIUDICE IL FATTO NON SUSSISTE...