LA STAMPANTE TUTTI VORREBBERO IN UFFICIO - UNA START-UP BELGA HA INVENTATO "ONE TAP", LA PRIMA STAMPANTE MOLECOLARE PER BIRRA - LA MACCHINA È IN GRADO DI CREARE DIVERSI STILI DI BIRRA IN POCHI SECONDI, AGGIRA LA FERMENTAZIONE ED È ANCHE ECO-FRIENDLY, VISTO CHE RIDUCE L'UTILIZZO DEGLI IMBALLAGGI E DELL'ACQUA - ESISTONO DUE VERSIONI, UNA PER CASA E UN'ALTRA PER…

Estratto da www.italiaoggi.it

One Tap di Bar.on

La pinta è stampata, pardon, servita. Bar.on, una start-up belga di bevande, ha sviluppato la prima stampante molecolare per birra al mondo, in grado di creare più tipi di birra in pochi secondi. Per farlo utilizza composti aromatici a livello molecolare, l'ingrediente segreto per costruire e personalizzare diversi stili di birra […] potendo scegliere il grado alcolico od optare per le analcoliche, il gusto (amaro, dolce, fruttato...) e le note aromatiche.

One Tap di Bar.on

[…] I composti aromatici di Bar.on sono naturali e molti di essi sono utilizzati anche nei processi di birrificazione convenzionali. Tuttavia, la stampante per birra One Tap aggira la necessità di fermentazione ed evita anche la spedizione di prodotti finiti, riducendo significativamente l'impronta ecologica e i costi di trasporto. Inoltre mira a ridurre gli sprechi, minimizzando gli imballaggi, e fa anche un uso efficiente dell'acqua. […]

birra 4

Una versione per pub e bar, denominata One Tap Pro, è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere testata sul campo entro la fine dell'anno.

«Stiamo costruendo dispositivi intelligenti per dimostrare le capacità di digitalizzazione delle bevande - spiega Valentijn Destoop, chief product officer e fondatore della startup belga assieme a Dirk Standaert - Bar.on sta avviando colloqui con i produttori di hardware che potrebbero aiutare a distribuire stampanti per birra in diversi mercati. The One Tap è un ottimo esempio di come la tecnologia possa portare nuove entusiasmanti innovazioni a settori consolidati e cambiare il modo in cui ci godiamo le nostre bevande preferite».