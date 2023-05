7 mag 2023 08:30

STANGATA IN ARRIVO PER GLI AUTOMOBILISTI A NEW YORK - BIDEN HA DATO IL VIA LIBERA A UNA TASSA SUL TRAFFICO CHE COSTERÀ FINO A 23 DOLLARI AL GIORNO E PUNTA A RIDURRE IL NUMERO DI AUTO CHE ENTRANO A MANHATTAN DEL 15%-20% - LA GRANDE MELA, CHE HA IL TRAFFICO PIÙ CONGESTIONATO DEGLI STATI UNITI, DIVENTA COSÌ LA PRIMA METROPOLI AMERICANA A SEGUIRE L'ESEMPIO DI LONDRA, CHE HA INTRODOTTO UN'IMPOSTA SIMILE NEL 2003...