7 ago 2023 16:51

LA STANGATA È SERVITA! - POLEMICA PER LA FOTO DI UNO SCONTRINO PUBBLICATA DA UNA CLIENTE DI UN BAR A GERA LARIO, SUL LAGO DI COMO, CHE HA DOVUTO PAGARE 2 EURO IN PIÙ PER FARSI TAGLIARE IL PANINO A METÀ - LA REPLICA DEL TITOLARE DEL LOCALE: "LE RICHIESTE SUPPLEMENTARI HANNO UN COSTO. SE UN CLIENTE MI CHIEDE DI FARE DUE PORZIONI DI UN TOAST DEVO USARE DUE PIATTINI, DUE TOVAGLIOLI E ANDARE AL TAVOLO IMPEGNANDO DUE MANI…". OK, POI TI ARRIVANO DUE VAFFA AL POSTO DI UNO...