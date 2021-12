GOVERNATORI SOTTO SCORTA: TOTI E FEDRIGA NEL MIRINO DEI NO VAX - IL PRESIDENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PRESO DI MIRA COME QUELLO DELLA LIGURIA. UN PAIO DI GIORNI FA, A TRIESTE, UN'ALTRA SCRITTA FIRMATA CON IL SIMBOLO DEGLI ANTI VACCINI BOLLAVA FEDRIGA, COME “MERDA NAZISTA”. FRA I MINISTRI ROBERTO SPERANZA, ALLA SANITÀ, È SOTTO SCORTA PER LE MINACCE NO VAX. ANCHE IL MINISTRO DEGLI ESTERI, LUIGI DI MAIO, È STATO BERSAGLIATO…