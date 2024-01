STARS, STRIPES & PROZAC - I RAGAZZI AMERICANI SONO PREOCCUPATI PER LA LORO ISTRUZIONE, VIVONO NELL'ANSIA, SONO DISILLUSI DALLA POLITICA E PESSIMISTI PER IL PROPRIO FUTURO - SOLO IL 15% DEI RAGAZZI TRA I 18 E I 26 ANNI SOSTIENE CHE LA PROPRIA SALUTE MENTALE SIA ECCELLENTE - QUASI DUE TERZI DEI PISCHELLI CREDONO CHE I POLITICI DI WASHIGTON NON SIANO IN GRADO DI RISPONDERE ALLE LORO ESIGENZE (C'È DA CAPIRLI, LA CORSA ALLA CASA BIANCA E' TRA DUE 80ENNI...)

GLI ADOLESCENTI DI OGGI: ANSIOSI PER IL LORO FUTURO E DISILLUSI DAI POLITICI

Articolo del “New York Times” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Più delle generazioni precedenti, gli adolescenti sono preoccupati per la loro salute mentale e per le loro prospettive educative, come dimostrano nuovi sondaggi. Scrive il NYT.

Sebbene non sia mai stato facile essere un adolescente, l'attuale generazione di giovani americani si sente particolarmente preoccupata, come risulta da un nuovo sondaggio: ansiosa per la propria vita, disillusa sulla direzione del Paese e pessimista sul proprio futuro.

In un sondaggio pubblicato lunedì da Common Sense Media, un gruppo di difesa dei diritti dei minori, solo un terzo degli intervistati di età compresa tra i 12 e i 17 anni ha dichiarato che le cose vanno bene per i bambini e gli adolescenti di oggi. Meno della metà ha dichiarato di pensare che da grandi saranno più fortunati dei loro genitori - una visione negativa condivisa dagli adolescenti di molti Paesi ricchi, come dimostrano altri dati.

Non si tratta solo di angoscia adolescenziale. Un'altra indagine, condotta da Gallup e dalla Walton Family Foundation, la cui ultima puntata è stata pubblicata lunedì, ha posto domande ai giovani nel corso del tempo e ha analizzato come sono cambiate le loro risposte. I membri della Gen Z, di età compresa tra i 12 e i 27 anni, hanno una probabilità significativamente inferiore di valutare positivamente la loro vita attuale e futura rispetto ai millennial che avevano la stessa età.

Tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni, solo il 15% ha dichiarato che la propria salute mentale è eccellente. Si tratta di un forte calo rispetto al 2013 e al 2003, quando la percentuale era di poco superiore alla metà. Insieme, le indagini offrono uno sguardo insolitamente dettagliato sulle prospettive degli adolescenti, che raramente vengono intervistati in sondaggi di alta qualità.

"I dati sono piuttosto netti: i nostri ragazzi non stanno bene", ha dichiarato James P. Steyer, fondatore e amministratore delegato di Common Sense Media. Queste impressioni tra i giovani potrebbero contribuire a una sfida per le campagne presidenziali con i nuovi elettori eleggibili del Paese: L'affluenza e l'impegno dei giovani, che hanno aiutato in particolare il presidente Biden nel 2020, sembrano essere in calo.

"Per i giovani, le opzioni disponibili per tutta la vita sono state Trump o Biden", ha dichiarato Kristen Soltis Anderson, socio fondatore di Echelon Insights, una società di sondaggi repubblicana, e uno dei ricercatori che ha condotto il sondaggio di Common Sense Media. "Potreste considerare questo dato e dire: "No, grazie"".

Non è che i futuri elettori siano apatici nei confronti delle politiche pubbliche: questa generazione tende ad appassionarsi a questioni come il cambiamento climatico, l'aborto e la guerra in Medio Oriente, secondo i sondaggisti.

Ma nel sondaggio di Common Sense Media, quasi due terzi degli intervistati tra i 12 e i 17 anni hanno dichiarato che i politici e i funzionari eletti non riflettono le esigenze e le esperienze dei giovani. I ragazzi e gli intervistati bianchi erano leggermente più propensi a dirlo. Solo il 7% degli adolescenti ha dichiarato che i politici rappresentano molto bene i giovani.

joe biden donald trump amiconi secondo l'intelligenza artificiale

"I giovani elettori, pur essendo molto orientati ai problemi, non sono legati in modo specifico a nessuno dei due partiti e pensano che l'intero sistema politico stia fallendo", ha dichiarato Celinda Lake, presidente di Lake Research Partners, una società di sondaggi democratica, e un altro sondaggista dietro il nuovo sondaggio.

Un tema di primaria importanza per gli adolescenti in tutti i sondaggi è l'istruzione. Alla domanda aperta di Common Sense sulla cosa più importante che si potrebbe fare per migliorare la vita dei bambini, una pluralità, uno su cinque, ha risposto di migliorare o riformare il sistema scolastico.

Più della metà degli adolescenti ha dichiarato che le scuole pubbliche K-12 stanno facendo un lavoro discreto o scadente. Solo l'8% ha detto che stanno facendo un lavoro eccellente.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Il 60% ha dichiarato che la perdita di apprendimento pandemica è un problema. Margaret Spellings, capo esecutivo del Bipartisan Policy Center e segretario all'istruzione sotto il presidente George W. Bush, ha detto che gli adolescenti hanno "assolutamente ragione".

"Dobbiamo mettere questi ragazzi al passo con i tempi o avranno un mondo di danni nella loro vita e, di conseguenza, nel nostro Paese", ha detto.

Quando Gallup ha chiesto agli adolescenti quali fossero le tre parole che meglio descrivono come si sentono a scuola, le risposte più comuni sono state: annoiati, stanchi e sotto pressione.

Solo un quarto ha dichiarato di essere molto fiducioso che la scuola attuale stia facendo un buon lavoro nel prepararli al futuro. Hanno detto di volere un'istruzione più incentrata sull'apprendimento pratico che li prepari alle carriere, ha detto Romy Drucker, direttore del programma di istruzione della Walton Family Foundation.

"Quello che sentiamo è che per molti studenti la scuola superiore sembra superata", ha detto.

Un problema correlato è quello della salute mentale. Nel sondaggio di Common Sense, il 65% ha dichiarato che la salute mentale dei bambini e degli adolescenti della propria comunità è scarsa o discreta. Le ragazze erano più propense dei ragazzi a dirlo. Le risposte sono state in gran parte coerenti tra le diverse razze.

Oggi i giovani sono più consapevoli dei problemi di salute mentale e hanno meno timori a parlarne. La loro preoccupazione si riflette nell'aumento dei tassi di ospedalizzazione e di suicidio.

Altre misure di benessere e ambizione sono leggermente diminuite. Rispetto ai millennial di quell'età, i ragazzi tra i 13 e i 17 anni sono un po' meno propensi a dichiarare di avere un amico con cui confidarsi, di fare regolarmente esercizio fisico o di avere intenzione di frequentare l'università, ha rilevato Gallup.

Secondo il dottor Matthew Biel, capo della divisione di psichiatria infantile e adolescenziale dell'ospedale universitario di Georgetown, uno dei fattori principali della crisi della salute mentale è "la digitalizzazione delle nostre vite, in particolare dei social media".

Gli adolescenti sono d'accordo. Alla domanda su quale sia la causa principale dei problemi di salute mentale nel sondaggio di Common Sense, la maggior parte ha indicato l'impatto negativo dei social media e di Internet, e la seconda ha indicato il bullismo, anche online.

"La salute mentale di per sé è un problema di salute pubblica e penso che sia anche un segnale di un senso generale di angoscia, incertezza, dislocazione", ha detto il dottor Biel.

Gli adulti condividono molte delle preoccupazioni degli adolescenti. In un sondaggio condotto da Common Sense su 1.000 probabili elettori, la maggioranza ha dichiarato che le cose non vanno bene per le famiglie.

Otto su 10 si sono detti preoccupati per le future opportunità economiche dei figli, in modo coerente con la razza, il sesso e il partito.

I sondaggi suggeriscono che le cause del pessimismo degli adolescenti - le loro preoccupazioni per la politica, l'istruzione, la salute mentale, i social media e il loro futuro finanziario - sono interconnesse.

In questo momento, se dicessi ai clienti che investire nei bambini è il problema numero uno, loro risponderebbero: "No, l'economia è il numero uno"", ha detto. E noi diremmo loro: "Non avete capito cosa vuole la gente in questo momento": Non avete capito cosa vuole la gente in questa economia. L'investimento nei ragazzi è fondamentale per l'economia, sia per i giovani che per gli adulti".