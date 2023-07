STASERA MI TUFFO (DAL TUO BALCONE) - SVELATA L'IDENTITÀ DEL TURISTA CHE A POLIGNANO SI È LANCIATO DA 32 METRI: È UN RAGAZZO UCRAINO DI 17 ANNI. SI CHIAMA NIKITA E VIVE IN SVIZZERA. SI È LANCIATO DA UN'ABITAZIONE PRIVATA E IL PROPRIETARIO LO HA DENUNCIATO - IL COLLEGA RUSSO: “NON E' CORRETTO LANCIARSI DALL’APPARTAMENTO DI UN PRIVATO” – IL SINDACO DI POLIGNANO: “NON RINUNCEREMO AD UNA MANIFESTAZIONE IMPORTANTE DI TUFFI COME IL "RED BULL CLIFF DIVING" PERCHÉ QUALCUNO DECIDE DI INFRANGERE LE REGOLE” – VIDEO

Si chiama Nikita il tuffatore di Polignano. È un ragazzo ucraino del 2005 non ancora maggiorenne, residente in Svizzera nel cantone francese. Si allena a pochi chilometri da Ginevra, dalla Puglia ci passava solo per trascorrere delle vacanze.

È stata dunque svelata l’identità del giovanissimo tuffatore che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i visitatori a Polignano lo scorso venerdì pomeriggio. Il silenzio al momento del lancio, poi gli applausi quando riemerge. Festa per tutti. O quasi, considerato che il proprietario dell’appartamento da cui si è lanciato non è certo uno dei suoi fan. Al punto da aver lanciato l’appello al mondo dei social: «Trovatelo».

Un cenno d’intesa Nikita lo ha avuto però con un suo «collega», ironia della sorte anche con lo stesso nome. A differenza del tuffatore abusivo però, Nikita Zamyatin è di origine russa. Appena interpellato, sono due le precisazioni che vuole fare: «Anche io sono un tuffatore extreme, però non mi lancerei mai da casa di una persona. E lo dico perché anche io ho una casa con affaccio sul mare. Non mi sembra davvero una cosa corretta lanciarmi dall’appartamento di un privato». Poi l’uomo aggiunge: «Se la sono subito presa con me perché sono un abitudinario di quelle terrazze, però io non centro nulla».

Arrabbiato anche il sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri: «Stiamo decidendo se adire le vie legali. O se lasciare che sia il proprietario di casa a farlo, parte veramente lesa – e poi conclude – non rinunceremo ad una manifestazione importante come Red Bull Cliff Diving perché qualcuno decide di infrangere le regole». E a denunciare il ragazzo ci ha pensato proprio il proprietario dell'immobile a Polignano.

