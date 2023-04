18 apr 2023 09:53

È STATA CATTURATA NELLA NOTTE L'ORSA JJ4, CHE HA UCCISO IL RUNNER 26ENNE ANDREA PAPI MENTRE CORREVA IN VAL DI SOLE LO SCORSO 6 APRILE - IL BRACCIO DI FERRO TRA LA PROVINCIA DI TRENTO E IL TAR PER L'ABBATTIMENTO DELL'ANIMALE: ALCUNI SINDACI DEL TRENTINO HANNO MINACCIATO LE DIMISSIONI NEL CASO IN CUI NON SI TROVASSE UNA SOLUZIONE AL PROBLEMA DI CONVIVENZA…