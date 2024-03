12 mar 2024 19:28

È STATA DENUNCIATA PER ABBANDONO DI MINORE LA 17ENNE EGIZIANA CHE A FEBBRAIO HA LASCIATO IL FIGLIO APPENA NATO DAVANTI LA PORTA DI UNA FAMIGLIA DI CONNAZIONALI A MILANO: INSIEME ALLA RAGAZZA È STATA DENUNCIATA ANCHE UN’AMICA MAGGIORENNE CHE L’HA AIUTATA A PARTORIRE IN UN BAGNO DI UN SUPERMERCATO - INSIEME AL NEONATO C'ERA UN FOGLIO SCRITTO IN ARABO AL COMPUTER IN CUI SI DICEVA CHE LA MADRE ERA MORTA E…