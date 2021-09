3 set 2021 19:54

È STATA LA MANO DI SORRENTINO – STANDING OVATION DALLA STAMPA INTERNAZIONALE PER IL FILM PRESENTATO A VENEZIA - PER 'THE HOLLYWOOD REPORTER': "IL REGISTA ITALIANO PREMIO OSCAR SCRIVE UNA LETTERA D'AMORE ALLA SUA NATIVA NAPOLI" - "THE PLAYLIST": “SORRENTINO TOCCA LA DIVINITÀ... IL SUO FILM PIÙ PERSONALE È ANCHE IL MIGLIORE” – "EL PAIS"': "UN FILM CHE SI TUFFA SENZA PAURA IN UN DOLOROSO PASSATO INTIMO, CONDIVIDENDOLO CON IL PUBBLICO" – VIDEO