[…] Nel 2024, infatti, ci saranno rispetto all’anno scorso meno ponti e giorni strategici da prendere come ferie dal lavoro, per sfruttare al meglio le festività e concedersi un po’ di (meritato) relax. Quest’anno, infatti, tre festività cadranno in giorni festivi o di sabato (Epifania e Immacolata di sabato, Festa della Repubblica domenica 2 giugno).

Tuttavia, ci sono altri giorni che permettono di programmare in modo strategico un ponte e staccare così dal lavoro più a lungo. Così, escludendo la prima settimana di gennaio, con la Befana che cade di sabato, nel resto dell’anno se si prendono una decina di giorni di ferie strategici si potranno fare 34 giorni di vacanza. Vediamo come.

Le feste comandate

Partiamo dalle cosiddette feste comandate, cioè i giorni rossi del calendario:

Se il 1° gennaio (Capodanno) è caduto di lunedì, purtroppo la Befana cade di sabato 6 gennaio (Epifania).

Per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta, quest’anno è piuttosto bassa: domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile. Un weekend lungo da 3 giorni di vacanza

Bene il 25 aprile, giorno della Liberazione dal nazi-fascismo, che quest’anno cade di giovedì: con un giorno di ferie preso, si possono stare a casa 4 giorni. E siamo a un totale di 7 giorni.

Meno facile fare il ponte del 1° maggio (Festa dei lavoratori), che nel 2024 cade di mercoledì e spezza in due la settimana lavorativa. Per fare il ponte, servono due giorni di ferie.

Le opportunità comunque sono due: lunedì 29 e martedì 30 aprile o giovedì 2 e venerdì 3 maggio: in entrambi casi unendo il weekend si sta a casa dal lavoro 5 giorni. Chi ha in progetto un viaggio che richiede più tempo, con 5 giorni di ferie si potrà stare in vacanza ben 12 giorni (da giovedì 25 aprile a domenica 5 maggio). E siamo a un totale di 19 giorni di vacanza.

Purtroppo anche la Festa della Repubblica, il 2 giugno, quest’anno è “bruciata”: cade infatti di sabato.

Il 15 agosto (Ferragosto) cade di giovedì, se si prende il venerdì di ferie sono 4 giorni di stop dal lavoro. E siamo a 23 giorni di vacanza, che diventano 26 grazie al 1° novembre (Ognissanti) che è un venerdì e permette il ponte di 3 giorni.

Male per l’8 dicembre (l’Immacolata), che cade di domenica, mentre Natale e Santo Stefano saranno mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre. Se si prende di ferie venerdì 27 dicembre si hanno 5 giorni di vacanza (da Natale al 29 dicembre). Se si aggiungono anche il 30 e il 31 dicembre si va in vacanza per 8 giorni (compreso il 1° gennaio, che è mercoledì). Per un totale di 34 giorni.

