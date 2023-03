GLI STATI UNITI ANNUNCIANO IL RILASCIO DAL CARCERE DI GUANTANAMO DI UN INGEGNERE SAUDITA ARRESTATO PIÙ DI VENT'ANNI FA COME SOSPETTATO PER GLI ATTACCHI DELL'11 SETTEMBRE 2001: SOLO CHE L'UOMO NON È STATO MAI ACCUSATO - IL 48ENNE GHASSAN AL SHARBI È STATO FERMATO IN PAKISTAN, NEL MARZO 2002, PER I SUOI LEGAMI CON AL QAIDA. ERA STATO PRESO DI MIRA PERCHÉ' AVEVA STUDIATO IN UN'UNIVERSITÀ AERONAUTICA IN ARIZONA E AVEVA FREQUENTATO UNA SCUOLA DI VOLO CON DUE DEI DIROTTATORI DELL'11 SETTEMBRE. TUTTAVIA, LE ACCUSA CONTRO DI LUI ERANO STATE RITIRATE NEL 2008…

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAR - Gli Stati Uniti hanno annunciato il rilascio dal carcere di Guantanamo di un ingegnere saudita arrestato più di vent'anni fa come sospetto negli attacchi dell'11 settembre 2001 che non è stato mai accusato. Ghassan Al Sharbi, 48 anni, è stato fermato a Faisalabad, in Pakistan, nel marzo 2002 per i suoi legami con Al Qaida. Era stato preso di mira perché' aveva studiato in un'università aeronautica in Arizona e aveva frequentato una scuola di volo con due dei dirottatori dell'11 settembre. Tuttavia, le accusa contro di lui erano state ritirate nel 2008.

Nel febbraio 2022 il Pentagono ha stabilito che l'uomo, nato a Jeddah, poteva essere rilasciato precisando che non aveva "un ruolo di leadership" in Al Qaida. Il dipartimento della Difesa ha raccomandato che Al Sharbi sia posto in custodia dalle autorità dell'Arabia Saudita e sottoposto "ad una serie misure di sicurezza, tra cui restrizioni sui viaggi e un monitoraggio continuo". Con il suo rilascio, a Guantanamo restano 31 detenuti.

